Stabwechsel beim Fanfarenzug

Aufgrund der derzeitigen Bestimmungen war eine Präsenzveranstaltung leider nicht möglich, so dass sich der Vorstand Mitte Mai um anderweitige Möglichkeiten für die Abhaltung einer Hauptversammlung umgeschaut hat und sich dann auch schlussendlich für die Nutzung von digitalen Besprechungsplattformen entschieden hat.

Die Wahlen wurden vorab per Briefwahl abgehalten, was äußerst reibungslos verlief.

In seinem Jahresrückblick konnte der Vorsitzende Christian Hauser leider nicht vieles berichten, da das Vereinsleben des Fanfarenzugs seit März 2020 nahezu brach liegt. Auftritte konnten aufgrund der pandemischen Lage keine durchgeführt werden, Proben nur in einem beschränkten Zeitraum und unter Einhaltung eines extra erstellten Hygienekonzepts von Juli bis Oktober 2020.

Der Ausblick geriet da schon etwas rosiger, da aufgrund der sinkenden Inzidenzen bald wieder mit einem Probenstart gerechnet werden kann und vielleicht sogar gegen Herbst dann auch der erste Auftritt wieder ins Haus steht.

Einen großen Wechsel an der Spitze des Fanfarenzugs gibt es ebenfalls noch zu vermelden. Bereits in 2020 hat Patrick Schulz angekündigt, das Amt des musikalischen Leiters aus familiären und beruflichen Gründen leider nicht mehr vollumfänglich ausüben zu können. Als Nachfolger wurde durch den Vorstand Daniel Amann bestimmt, welcher ab sofort die musikalischen Geschicke des Fanfarenzugs lenken wird. Der Vorstand dankt Patrick Schulz für sein langjähriges Engagement und die Zeit als musikalischer Leiter. Eine offizielle Verabschiedung wird, sobald es die Lage zulässt, noch stattfinden.

Daniel Amann begann seine Karriere in der Fanfarenmusik im leider nicht mehr bestehenden Fanfarenzug Kluftern und war auch hier schon in die musikalische Leitung eingebunden. Nach seinem Wechsel zum FGZ konnte er sich in vielen Bläserstimmen mit seinem Können und musikalischen Sachverständnis beweisen, so dass der Wechsel in die musikalische Leitung dann nur noch eine Frage der Zeit war. Wir wünschen Daniel für seine kommenden Aufgaben viel Elan und Durchhaltevermögen.