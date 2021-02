Auf Einladung von Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen aus dem Bodenseekreis, nimmt am Freitag, 19. Februar, von 17 bis 18.30 Uhr auch die baden-württembergische Staatsministerin Theresa Schopper an einer Online-Diskussion unter dem Motto „Corona in der Grenzregion – gemeinsam durch die Krise“ teil. Außerdem dabei: Esther Guyer, Kantonsrätin aus Zürich, Christoph Metzler, Abgeordneter im Landtag von Voralberg, Florian Siekmann, Landtagsabgeordneter aus Bayern sowie Martin Hahn.

Moderieren wird Maria Heubuch, Bundestagskandidatin für Bündnis 90/Die Grünen im Bodenseekreis. Die Zugangsdaten zum Zoom-Meeting sind in der Fußnote unten oder auf der Webseite Martin Hahns zu finden. Interessierte sind eingeladen direkt auf Zoom im Chat mitzudiskutieren.

Das moderierte Gespräch wird auch live auf der Facebook-Seite von Martin Hahn gestreamt.

Schon zuvor am Nachmittag besuchen Schopper und Hahn den Weltladen des Vereins Eine Welt in Friedrichshafen. Im Mittelpunkt des internen Gesprächs stehen „Corona-Folgen für Weltladen und seine Partner im Süden“.