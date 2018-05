Staatsanwaltschaft klagt Supermarkt-Erpresser wegen versuchten Mordes an

Der Babybrei-Erpresser wird sich vor Gericht wegen versuchten Mordes in fünf Fällen verantworten müssen. Zudem legt ihm die Staatsanwaltschaft Ravensburg räuberische Erpressung in sieben Fällen sowie gemeingefährliche Vergiftung zur Last.

Der 54 Jahre alte Angeklagte hatte kurz nach seiner Festnahme im September 2017 zugegeben, den Giftstoff Ethylenglykol in fünf Gläser mit Babynahrung gemischt und diese in Läden in Friedrichshafen platziert zu haben. Mit der Drohung, 20 weitere vergiftete Lebensmittel, national wie international, in Umlauf zu bringen, wollte der Mann 11,75 Millionen Euro von Handelsunternehmen erpressen.

Wie die Staatsanwaltschaft berichtet, gab der Beschuldigte damals in einer E-Mail an, über mehrere giftige Substanzen in flüssiger oder fester Form zu verfügen. In selber E-Mail legte er gleichzeitig ein detailliertes Szenario für die Geldübergabe dar, zu der es jedoch nicht mehr kam. Denn die Polizei konnte den Beschuldigten Ende September im Raum Tübingen festnehmen und die vergifteten Produkte sicherstellen. Jede Portion davon wäre tödlich gewesen, teilte die Polizei damals mit.

Seither arbeiteten Polizei und Staatsanwaltschaft unter Hochdruck daran, die Hintergründe des Falls aufzudecken. „Die Ermittlungen waren sehr komplex und wurden mit Hinblick auf die Gefahren für Leib und Leben von Babys und Kleinkindern mit Hochdruck geführt“, teilt die Staatsanwaltschaft mit. Die Auswertung des Computers sowie weitere kriminaltechnische Untersuchungen beanspruchten einige Zeit. „Sollten sich ergänzende Erkenntnisse ergeben, werden diese im Zuge der anstehenden Gerichtsverhandlung eingeführt“, erklärt Polizeivizepräsident Uwe Stürmer auf Nachfrage der SZ.

Angeklagter schweigt

Offen bleibt neben der Frage nach dem Warum, weshalb der mutmaßliche Erpresser die vergifteten Babybrei-Gläschen in einem Häfler Supermarkt ausgelegt hat. Doch dazu schweige der 54-Jährige bis heute, berichtet Stürmer: „Auch nach seiner Festnahme hat er sich dazu nicht erklärt.“

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass die Mordmerkmale Habgier, Grausamkeit, mit gemeingefährlichen Mitteln und um andere Straftaten zu vertuschen auf die Tat zutreffen. Der mutmaßliche Erpresser sei bereits mehrmals straffällig geworden. Derzeit sitzt er eine eineinhalbjährige alte Haftstrafe wegen versuchter Nötigung, Bedrohung, vorsätzlicher Körperverletzung sowie vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ab. Zu dieser hatte ihn ein Nürnberger Gericht im Spätsommer 2017 verurteilt. Der mutmaßliche Erpresser hatte diese Haftstrafe allerdings noch nicht angetreten, als er die Gläser mit vergiftetem Babybrei in Friedrichshafen auslegte.