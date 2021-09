St. Verena Kehlen lädt zum Festgottesdienst ein

Eine Herzensangelegenheit ist das Verenafest an jedem 1. Septembersonntag für die Kehlener Kirchengemeinde. Die ganze Gemeinde freut sich auf dieses schöne Beisammensein und lässt es sich auch in Corona-Zeiten nicht nehmen. Einen schönen Festgottesdienst wird es deshalb am Sonntag um 10 Uhr geben, zu dem auch die Kehlener Musikanten wieder aufspielen.

„Eine liebgewonnene Tradition ist das Verenafest bei uns in Kehlen“, freuen sich der Kirchengemeinderat und Pfarrer Josef Scherer, „hochgeschätzt und ganz besonders wertvoll für die Gemeinschaft. Jung und Alt kommen hier zusammen, knüpfen und pflegen Freundschaften und fühlen sich verbunden in der Heimat und in ihrer Kirche. Ganz besonders wertvoll wäre dieses Fest nach den Erlebnissen der vergangenen Monate, nach Zeiten der Einsamkeit und Zeiten großer Verluste“. Noch vor den Ferien war ein schönes Fest geplant, kleiner zwar, aber umso herzlicher. Leider aber sind die Hygienevorschriften noch immer sehr hoch und die Corona-Zahlen steigen. So hat man sich in Kehlen für einen Festgottesdienst entschieden und verzichtet auf Feierlichkeiten danach. Um sehr mehr freut man sich hier auf viele Besucher und auf die Musikanten aus Kehlen, die diesen Festgottesdienst feierlich mitgestalten.

„Wir hoffen auf das nächste Jahr“, schauen sie in die Zukunft und freuen sich sehr, dass zumindest in den Gruppen der Kirchengemeinde das Leben wieder eingekehrt ist. Die Krabbelgruppe ist unter neuer Leitung gestartet. Die Ministranten führen erste Aktionen durch und in den Ausschüssen der Kirchengemeinderäte der Seelsorgeeinheit wird nach weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit gesucht. So ist ein neuer gemeinsamer Sozialausschuss gegründet worden, der bereits frische Ideen entwickelt hat. Ein Digitalausschuss plant die gemeinsame Homepage der Kirchengemeinden. Der Kirchenchor darf wieder proben und auch für die Senioren werden erste Möglichkeiten in Augenschein genommen.

„Sehr gute Nachrichten also und ein wunderbares Zeichen dafür, dass es immer weiter geht, wenn wir den Glauben nicht verlieben, zusammenhalten und gemeinsam den Weg mit Gott gehen“, sagen die Kehlener und denken auch an die Bedürftigen, die normalerweise beim Verenafest in den Genuss von Spenden kommen. Für sie bittet die Kirchengemeinde auch am Sonntag beim Festgottesdienst um Unterstützung, für die Pater Berno Stiftung und die Menschen in Not im fernen Temesvar und für die Missionsarbeit vom Kloster Reute, das auf der Insel Tello in Indonesien Kindern und Jugendlichen Hilfe und Unterstützung bietet.