St. Petrus-Canisius feiert Oktoberfest

Ein „anderes“ Oktoberfest feiert die Gemeinde St. Petrus-Canisius am Samstag, 6. Oktober, ab 19 Uhr im Haus der kirchlichen Dienste. Egal ob jung oder alt, in Tracht oder zivil, als Gruppe, Paar oder allein, bei den Canisianern sind alle willkommen und finden schnell Anschluss und dass alles bei fairen Preisen und ohne Eintritt. Mit den „Waldseer Haderlumpen“ konnte auch dieses Jahr ein Duo engagiert werden, das für gute Unterhaltung sorgt. Trompete und Akkordeon garantieren Schunkel- und Mitsinghits am laufenden Band und in Zimmerlautstärke. In gemütlicher und familiärer Atmosphäre können es sich die Gäste bei bayerischen Schmankerln, Bier vom Fass, einem Viertele oder alkoholfreien Getränken gut gehen lassen.

Es gibt wohl auch für Kurzentschlossene einen Platz. Eine Tischreservierung im Pfarrbüro wird jedoch empfohlen unter der Telefonnummer 07541 / 389 60 oder per E-Mail unter