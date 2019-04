St. Johannes-Kirchenchor ehrt langjährige Mitglieder

Da beim Chor der St. Johannes Kirche Ailingen in diesem Jahr keine turnusmäßige Versammlung anstand, sind die Ehrungen langjähriger Sänger auf den monatlichen Hock am vergangenen Mittwoch nach der regulären Chorprobe im Roncalli-Haus verlegt worden. Vier Sängerinnen und Sänger konnte Pfarrer i.R. Hermann Veeser und Chorvorstand Klaus Fischer für ihren langjährigen Einsatz für die musica sacra danken. Emil Wintermantel ist seit zehn Jahren engagierter Sänger im Bass. Erika Katzenmaier singt seit 20 Jahren, sie begann in der Jugendkantorei und wechselte danach zum Kirchenchor. Angelika Müller, seit 25 Jahren im Chor aktiv, ist zusätzlich für die Finanzen verantwortlich. 65 Jahre sang Helga Haug im Sopran, sie war immer zur Stelle, wenn der Chor irgendwo Hilfe gebraucht hat. Ein ganz seltenes Jubiläum durfte Bruno Laubenberger feiern. Seit 70 Jahren ist er treuer Sänger im Chor. Bereits 1949 trat er dem damaligen Chor bei, den er 1967 als Chorleiter übernahm. 1987 übergab er diese Aufgabe nach 20 erfolgreichen Jahren an seinen Nachfolger Erich Hörmann, heute Chordirektor ADC. Bruno Laubenberger übernahm ab 1959 in der Dreifaltigkeitskirche Konstanz den Organistendienst, seine berufliche Ausbildung führte ihn unter anderem auch nach Fürth, wo er kurzzeitig ebenfalls den Organistendienst versah. Seit vielen Jahren ist Bruno Laubenberger einer der Organisten an der St. Johannes Baptist Kirche in Ailingen. Klaus Fischer und Hermann Veeser bedankten sich bei den Jubilaren und wünschten sich, dass sie noch weiterhin viele Jahre zur Ehre Gottes singen mögen. Veeser überreichte den Jubilaren mit bekannt humorvollen Worten die Urkunden des Cäcilienvereins und Bruno Laubenberger zusätzlich noch den Ehrenbrief des Bischofs der Diözese Rottenburg/Stuttgart.

Zwei Sängerinnen nahmen Abschied vom aktiven Chorleben: Doris Eberle sang seit 1953 im Chor, zuerst in Hagnau und seit 1988 in Ailingen. Helga Haug trat 1954 in den Ailinger Chor ein. Beide Sängerinnen haben sich in den vielen Jahren sehr für die Chormusik engagiert und sehr viel zum Erfolg des Chores beigetragen.

Als kleines Zeichen des Dankes und der Anerkennung überreichte Monika Bolz als stellvertretende Vorständin den Jubilaren sowie Doris Eberle und Helga Haug Blumensträuße und eine kleine Leckerei. Mit großem Applaus bedankten sich die Chormitglieder bei den Jubilaren und den beiden „Musik-Rentnerinnen“ für deren langjähriges Engagement.