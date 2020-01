Wie bereits in den vergangenen Jahren sammelte die Pfarrgemeinde St. Gangolf auch 2019 über die Weihnachtsfeiertage eine große Menge an Lebensmittelspenden für die „Tafel Markdorf“. Die Spenden konnten nun an den Leiter der Markdorfer Tafel, Günther Wieth, übergeben werden. Wie es im Bericht der Pfarrgemeinde heißt, übergab Tanja Merkle, Vorsitzende des Klufterner Frauenchors „belle voci“, einen Spenden-Scheck in Höhe von 750 Euro. Diesen Betrag nahm der Frauenchor „belle voci“ beim jährlichen „Adventssingen“ in der Kirche St. Gangolf im Dezember bei der Türkollekte für die „Markdorfer Tafel“ ein. Wieth dankte im Namen der Markdorfer Tafel allen großzügigen Spendern in Kluftern.