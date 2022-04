St. Elisabeth setzt ein deutliches Zeichen für den Frieden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Innerhalb weniger Tage zauberten viele fleißige Hände der Klasse 6c an der St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule in Friedrichshafen unter Anleitung ihrer Klassenlehrerin und mit Unterstützung mehrerer Kolleginnen ein riesengroßes Peace-Zeichen aus bunten Primeln in die südliche Wiese vor dem Schulgebäude. Ausgestattet mit Sägemehl, Gießkanne und Spaten pflanzten die Mädchen und Jungen der 6c „im Schichtbetrieb“ etwa 140 bunte Primeln in den grünen Rasen. Die Aktion konnte durch großzügige Geld- und Blumenspenden der gesamten Schulgemeinschaft durchgeführt werden.

Zusätzlich zur Freude und Abwechslung, die diese Aktion den Kindern gebracht hat, enthält sie auch eine wichtige Botschaft, die von allen Klassenzimmern aus jedes Jahr aufs Neue unübersehbar sein soll: Ein Zeichen für den Frieden.