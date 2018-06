St. Elisabeth Friedrichshafen: Clevere Schüler sagen Nein zum Glimmstengel und sahnen Preis ab.

Mit ihrem eigenen Cup-Song-Rap gewannen 26 Schülerinnen der Klasse 6 a der St. Elisabeth Schule den Kreativwettbewerb „Be Smart - Don’t Start“. Sie haben unter den teilnehmenden 48 Schulklassen in Baden-Württemberg einen Preis gewonnen.

Diesen konnte die Klasse Anfang Juli beim Regierungspräsidium in Stuttgart entgegennehmen. „Es freut mich sehr, dass die Klasse sich so kreativ mit dem Thema Rauchen auseinandergesetzt hat und dieses Vorgehen auch dokumentiert hat. Sie haben gezeigt, dass es ohne Rauchen geht, zudem Geld gespart und Gesundheit gewonnen“, so Gabriele Schenk, Beauftragte für Suchtprophylaxe im Landratsamt Bodenseekreis. Beim Wettbewerb ging es darum, Schülern einen Anreiz zu geben, gar nicht mit dem Rauchen anzufangen.

Die Regel des Wettbewerbs war einfach: Die teilnehmenden Klassen verpflichteten sich ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen. Zudem führten die beteiligten Klassen auch künstlerische Beiträge durch. Dazu gehörten zum Beispiel Videos, Songs oder Gedichte zum Nichtrauchen.