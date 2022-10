St. Elisabeth beim Ausbildungsfestival der Firma Henkel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 8. Oktober fand in der Firma Henkel GmbH & Co. KG ein „Festival der Ausbildung“ statt, bei dem 12 Schüler*innen (7 Jungs und 5 Mädchen) aus der St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule einen Einblick in die Ausbildung und Arbeit eines Anlagenmechanikers SHK bekamen. Nach der Vorstellungsrunde und einem leckeren Frühstück gab es zunächst einen Rundgang durch die Firma Henkel. Anschließend wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Norbert Henkel zeigte uns im Ausstellungsraum verschiedene Ausführungen von Bädern. Dabei konnten wir sehen, dass auch im Bad moderne Technik und Design Einzug halten. Neu für einige von uns waren zum Beispiel die Intimduschen, die ja in asiatischen Ländern schon lange zum Standard gehören. Anschließend erfuhren wir, wie man professionell ein neues Bad plant. So gilt es zunächst das Kundenprofil zu erstellen und auf die persönlichen Wünsche des Kunden einzugehen. Hierzu durften wir zunächst auf einer Magnettafel die maßstabgetreuen Umrisse des Bades festlegen, um anschließend mit kleinen Magnetplättchen das Bad mit Wanne, Dusche, Toilette, etcetera zu gestalten. Dies stellt den Beginn einer Badplanung dar, bevor man damit beginnt, das Bad am Rechner in einem 3-D-Programm zu designen. Wir bekamen in der Gruppe die Aufgabe, unser eigenes Traum-Bad zu gestalten. Immer wieder stellten wir in der Gruppe fest, dass in einem solchen Prozess viele verschiedene Gedanken in die Planung einfließen müssen. Danach tauschten wir die Gruppen und Robin Henkel stellte uns unterschiedliche Heizungsarten vor. Von der Erdwärmepumpe über Solarzellen bis zur modernen Gasbrennwertheizung machte er uns deutlich, wie sie funktionieren, welche Vor- und Nachteile sie haben und auf was man bei der Planung einer neuen Heizung achten sollte. In diesem Zusammenhang machte er uns auf die Gefahren und Auswirkungen der Erderwärmung aufmerksam und zeigte uns, wieso seine Arbeit als Anlagenmechaniker SHK genau in diesem Bereich so wichtig ist. Hier konnten wir, bereits aus dem Technikunterricht Bekanntes, mit neuen Informationen verknüpfen.

Zu guter Letzt durften wir alle in der Werkstatt einen Tablethalter aus Rohren fertigen. Nach einer Einweisung durften wir dazu Rohre professionell ablängen und anschließend wieder sachgerecht verbinden. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Gruppenfoto. Vielen Dank für den schönen Tag.