St. Elisabeth: 111 Schüler erhalten ihre mittlere Reife

111 Schülerinnen und Schüler der Mädchen- und Jungenrealschule St. Elisabeth haben in der vollbesetzten Kirche St. Johannes Baptist in Ailingen und bei der anschließenden festlichen Übergabe der Zeugnisse in der Festhalle Ettenkirch ihren Realschulabschluss gefeiert. Wie die Schule mitteilt, gestalteten die Absolventen den Gottesdienst unter dem Motto „Gott schenkt Talente – sie entfalten musst du!“

Unterstützt von den Klängen der jahrgangseigenen Vokalgruppe dankte das Gottesdienst-Team für die verschiedenen Talente, die die Schüler in ihrer Schulzeit entfalten konnten: Kreativität, Sprachtalent, Musikalität, Zeichnen, Sportlichkeit, lernen können und präsentieren, aber auch einfühlsam sein, Streit schlichten, andere zum Lachen bringen oder eine Gruppe leiten. Die Schüler deuteten das biblische Gleichnis von den anvertrauten Talenten als Ermutigung, das Leben zu wagen und die anvertraute Lebenszeit nicht zu verschwenden, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Vor dem Segen verteilten sie Kästchen mit Blumensamen an alle Absolventen „zur Erinnerung an die Aufgabe, das, was in unser Leben gelegt ist, zum Blühen zu bringen.“

Vom Abschlussgottesdienst ging es weiter zur Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch. Schulleiterin Sabine Schuler-Seckinger begrüßte die Schulabsolventen und ihre Familien sowie alle Kollegen, die die vier zehnten Klassen sicher durch die Prüfungen gebracht hatten. „Ein guter Lehrer“, zitierte Schuler-Seckinger den französischen Schriftsteller André Gide, „hat nur eine Sorge: zu lehren, wie man ohne ihn auskommt“. Diese Erkenntnis schließe nicht aus, dass Lehrer und Eltern in den vergangenen sechs Jahren in St. Elisabeth eine tragende Rolle gespielt hätten. Mit Blick auf die Wahl einer weiterführenden Schule, eines Ausbildungsplatzes und auf viele weitere Entscheidungen hätten die jungen Männer und Frauen nun allerdings Spielräume, die sie frei und eigenverantwortlich nutzen könnten. Fehler seien erlaubt. „Findet, was euch entspricht. Entwickelt eure Talente weiter und lasst euch nicht entmutigen, wenn es nicht einfach geht.“

Mit dem Notendurchschnitt von 2,4 für die gesamte Jahrgangsstufe zeigte sich Schuler-Seckinger sehr zufrieden. Ein Schüler erreichte die Traumnote 1,0 und wurde damit Jahrgangsbester, knapp gefolgt von drei Schülerinnen, die einen Schnitt von 1,1 erreichten. Weitere 24 Schülerinnen und Schüler erhielten einen Preis für sehr gute Leistungen und 33 bekamen für gute Noten eine Belobung. Aber auch jenseits dieser messbaren Erfolge, betonte Schuler-Seckinger, hätten viele Schülerinnen und Schüler „ihre persönliche Bestleistung erbracht“.

Den Sonderpreis der Deutsch-Französischen Gesellschaft durften eine Schülerin und ein Schüler aus der Hand der DFG-Präsidentin Ulrike Müller von Kralik entgegennehmen. Mit dem Sonderpreis Mathematik der Sparkasse Bodensee ausgezeichnet wurden zwei Schülerinnen.

Persönlich dankte die Schulleiterin auch den Elternvertretern der vier Abschlussklassen sowie den teilweise langjährigen, im Schuljargon liebevoll „Kochmütter“ genannten Mensa-Helferinnen.

Musikalisch festlich umrahmt wurden die Programmpunkte mit den Songs der Popband St. Elisabeth. Für ihre ebenso sensiblen wie kraftvollen Interpretationen von „Somewhere Over The Rainbow“ von Israel Kamakawiwo‘ole, „Shallow“ von Lady Gaga und „Back To Black“ von Amy Winehouse bekamen sie jeweils viel Applaus.

Mit der offiziellen Zeugnisübergabe kam der Abschlussabend dann zum Höhepunkt. Jeweils klassenweise schritten die jungen Männer und Frauen in festlicher Abendgarderobe auf die Bühne und nahmen – ein letztes Mal in der alphabetischen Reihenfolge der Klassenliste – aus den Händen der Klassenlehrer ein franziskanisches Kreuz als Zeichen der Sießener Schulen, eine Rose als Attribut der Hl. Elisabeth und das begehrte Abschlusszeugnis entgegen. Die Sprecher der einzelnen Klassen ließen es sich, wie die Schule schreibt, nicht nehmen, sich ihrerseits bei ihren Lehrern mit Blumensträußen und liebevoll ausgesuchten Geschenken zu bedanken und die gesamte Festhalle mit humorvollen Kommentaren und Sprüchen immer wieder zum Lachen zu bringen.

Ein Schüler der Jungenklasse dankte stellvertretend für seine Klasse den Lehrern, Mitschülern und Familien. Er verglich die Jahre der 10d in St. Elisabeth mit einem Flug, bei dem es neben häufigen Turbulenzen auch viele schöne Momente gegeben habe. Auf jeden Fall werde keiner von ihnen diesen Flug vergessen.

Der gesamte Jahrgang verabschiedete sich mit dem Song „These Days“ von Macklemore.