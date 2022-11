St. Columban-Gemeinde feiert Patrozinium

Die Gemeinde St. Columban feiert am 12. und 13. November ihr Patrozinium. Am Samstag lädt sie zu den beiden Aufführungen des Musicals „Elias – Jahwe ist mein Gott“ ein, das von den Jugendchören gesungen und gespielt wird.

Das Musical entführt in die alttestamentliche Geschichte des Propheten Elias, heißt es in der Pressemitteilung. Während das Volk Israel immer mehr vom Glauben an Gott abfällt und die neuen Götter Baal und Ashera anbetet, warnt Elias vor einer drohenden Klimakatastrophe.

Die Musik komponierte der Düsseldorfer Kantor Klaus Wallrath. Die Aufführungen in der Kirche unter der Gesamtleitung von Marita Hasenmüller werden von einem Instrumentalensemble begleitet und beginnen um 11 Uhr und um 16 Uhr. Anschließend gibt es ein kleines Vesper in der Arche.

Am Sonntag beginnt der Tag mit dem Festgottesdienst um 9.30 Uhr, der vom Jungen-Chor musikalisch mitgestaltet wird. Anschließend bewirtet das Arche-Team.