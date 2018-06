Die Bude ist voll im Riederner Storchenhorst. Und langsam wird’s so richtig eng. Davon berichtet Thomas Wurst – natürlich mit großer Freude. Vier putzige kleine Störche sind mittlerweile geschlüpft und machen das Glück ihrer Eltern Heinrich und Gertrud perfekt. Das erste Storchenbaby kam bereits am Muttertag zur Welt, seine drei Geschwister folgten in den kommenden Tagen.

„Mit jedem Tag wird es für die Eltern schwieriger, genügend Futter aufzubringen, da der Hunger der Kleinen riesig ist und von Tag zu Tag steigt“, sagt Thomas Wurst. Der tägliche Speiseplan sei gut gemischt und sortiert. Dazu gehörten natürlich Frösche und Kröten, aber ebenso auch Eidechsen, Blindschleichen, Schnecken, Regenwürmer, Wühl- und Feldmäuse und Maulwurfe. „Gefressen wird, was vor den Schnabel läuft“, weiß Wurst. „Die ganze Nahrung wird von den Eltern im Schlund gesammelt – bis er voll ist. Schichtwechsel ist im Schnitt alle eineinhalb bis zwei Stunden. Dann macht sich der hütende Storch postwendend auf Futtersuche, während der andere mit dem Füttern dran ist. Die Fresszeiten sind von Sonnenaufgang bis Untergang.“

Wie immer bleibt aber die Sorge, den Nachwuchs durchzubringen. „Wenn alle vier überleben, dann grenzt das fast schon an ein Wunder“, so die Erfahrung des langjährigen „Storchenvaters“. In den vergangenen Jahren hätten Heinrich und Gertrud jeweils maximal zwei Junge durchgebracht. Allerdings seien die klimatischen Voraussetzungen in diesem Jahr günstig. Auch sei festzustellen, dass sich die Kleinen in der Sonne sichtlich wohlfühlten, so Wurst. „Ihr Tagesablauf besteht aus Fressen, Schlafen, Gefieder und Flaum putzen und im Nest ein wenig umschauen. Derzeit können sie noch nicht richtig laufen – was ziemlich lustig aussieht.“ Weil aber auch genug getrunken werden muss und sich überschüssiges Wasser im Nest ansammelt, hätten die Eltern auch jede Menge zu tun, um den Horst einigermaßen trocken zu halten, was nur durch ständiges Heranschleppen von frischem Nistmaterial in Form von trockenem Moos, Heu und Grasbüscheln möglich sei. „So wird ständig das Nest aufgebaut, höher gemacht und die Kleinen sind im Trockenen“, erzählt Wurst weiter. Es bleibt also spannend im Riederner Storchenhorst. In wenigen Wochen steht die Beringung des Nachwuchses durch die Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums an.