Störche Heinrich und Gertrud sind wieder allein

Leer ist es geworden im Riederner Storchenhorst. Die Jungstörche sind im wahrsten Sinne des Wortes flügge geworden. Fünf Wochen lang zog der Storchennachwuchs seine immer größer werdenden Kreise. „Am Anfang nur in Sichtweite vom Horst und immer unter Beobachtung der Eltern Gertrud und Heinrich“, berichtet „Storchenvater“ Thomas Wurst. „Man sah täglich Fortschritte in Bezug auf die Flugkünste“, sagt er. „Mit der Zeit verließ die ganze Storchenfamilie früh morgens den Horst und kehrte erst abends wieder zurück.“

Die Futtersuche sei auf Grund der extremen Trockenheit und ausgetrockneter Tümpel nicht ganz einfach gewesen. Die Wiesen und Äcker hätten außer Heuschrecken und Käfer kaum Essbares hergegeben, also sei den Störchen nur die nahegelegene Müllumladestation Weiherberg geblieben. „Hier finden die Störche immer etwas Nahrung in Form von Aas“, weiß Wurst.

Doch jetzt ist die Zeit des Abschieds gekommen – weil Jungstörche immer Mitte bis Ende August in großen Schwärmen in den Süden fliegen. „Dieser Tage kamen öfters große Schwärme mit mehr als 50 Jungstörchen, die um unseren Storchenhorst herumkreisten“, erzählt Thomas Wurst „Fürs Auge faszinierend, als sie sich in unmittelbarer Nähe zum Horst niedergelassen haben. Vom berauschenden Klapperkonzert mal ganz abgesehen. Ja, die waren richtig auf Einsammeltour in Richtung Süden.“

Zunächst hätten sich seine Jungstörche noch ein bisschen geziert, aber am dritten Tag seien sie im Schwarm verschwunden. Ein Wiedersehen werde es vermutlich nicht geben, so die Erfahrung von Thomas Wurst. „Dass ins Winterquartier gezogene Jungstörche wieder an den Geburtsort zurückkehren, kommt eher selten vor“, sagt er. „Bis zur Geschlechtsreife dauert es drei bis vier Jahre, in denen sie überwiegend in Afrika bleiben. Nach dieser Zeit ziehen die Jungstörche zwar wieder nach Deutschland oder angrenzende Länder zurück, suchen sich aber eigene Brutreviere.“

Und was machen Heinrich und Gertrud ganz allein zu Haus? Sie genießen offenbar ihre wiedergewonnene Zweisamkeit. „Die Tage nach dem Abzug der Jungen merkte man ihnen aber schon an“, sagt Thomas Wurst. „Sie standen fast den ganzen Tag im Horst, starrten Löcher in die Luft und wussten nichts mit sich anzufangen – so wie es eben bei Menschen auch ist, wenn die erwachsenen Kinder das Haus verlassen.“ Doch mittlerweile hätten die beiden wieder Zeit gefunden, an sich herumzupicken und gegenseitig für die Pediküre zu sorgen. „Für solche Zärtlichkeiten war in den letzten drei Monaten keine Zeit“, wie Thomas Wurst weiter berichtet.

Erfahrungsgemäß ist davon auszugehen, dass Gertrud den ganzen Winter in Riedern bleibt, während Heinrich normalerweise so gegen Weihnachten die afrikanische Wärme sucht, um dann im Frühjahr zu seiner Angetrauten zurückzukehren – und im nächsten Jahr für weiteren Nachwuchs zu sorgen.

Apropos Nachwuchs: Wie Thomas Wurst beobachtet hat, sind nur drei seiner vier Jungstörche mit dem großen Schwarm in Richtung Süden verschwunden. Über das Schicksal von Nachzügler „Paulchen“ ist derzeit noch nichts bekannt. „Aber ich werde dranbleiben“, verspricht er. „Hoffentlich gibt es auch für ihn ein Happy End.“