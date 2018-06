Städtepartnerschaften in Friedrichshafen bekommen Risse

Seit 1972 pflegt Friedrichshafen Partnerschaften zu sechs Städten in Europa und den USA. Auf der städtischen Homepage heißt es stolz , grenzüberschreitende Freundschaften von Friedrichshafen würden nicht nur auf dem Papier existieren. Dabei ist es längst kein Geheimnis mehr: Die Bänder der Völkerverbindung haben in jüngster Zeit Risse bekommen.

„Junge Menschen, die die Arbeit der Älteren übernehmen, sind kaum zu gewinnen. Personalnot und Überalterung können auch bei den Partnerstädten beobachtet werden“, sagte der städtische Betreuer der Partnerschaften, Walter Bretzel, jüngst auf SZ-Anfrage, nachdem er in einer Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses Anfang November einen eindringlichen Warnruf formuliert hatte.

Ein ganzes Potpourri von Schwierigkeiten scheint demnach immer deutlicher die mitunter vor 25 oder gar 42 Jahren gegründeten Partnerschaften der Stadt mit Saint-Die (Frankreich), Peoria (USA), Polozk (Weißrussland), Sarajewo (Bosnien und Herzegowina), Delitzsch (Sachsen) und Imperia (Italien) zu belasten. Zuvorderst nannte Bretzel die genannten Nachwuchssorgen in den Partnerschaftsvereinen aller beteiligten Städte - eventuell mit einer Ausnahme der jungen Partnerschaft zu Imperia.

Dazu kämen in vielen Partnerstädten „politische oder organisatorische Veränderungen“, die die über Jahre gewachsenen Beziehungen angreifen würden. „In Polozk wurden im Frühjahr 2013 Stadt und Landkreis miteinander verbunden. Dadurch waren die bisherigen Ansprechpartner nicht mehr im Amt“, nennt Bretzel ein Beispiel. Ähnliches befürchtet Philippe Lacroix, Betreuer der einst besonders intensiven Partnerschaft mit Saint-Die in den Vogesen, nachdem dort im April ein neuer Bürgermeister ins Amt kam.

Alles selbstverständlich?

Zu diesen Schwierigkeiten gesellt sich offenbar auch eine zunehmende Zurückhaltung der Öffentlichkeit was das Interesse an den Partnerschaften angeht. Bretzel schilderte im Sozialausschuss unter anderem, dass zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Partnerschaft zu Saint-Die weniger Menschen erschienen seien, als zur 30-Jahr-Feier, zehn Jahre zuvor.

Was nur wie ein Indiz klingt, wird von den Partnerschaftsvereinen, die die SZ nach Bretzels Warnruf um Kommentare bat, aber durchaus in großem Rahmen bestätigt.

So sagte Rotraut Binder vom Freundeskreis Polozk neulich im SZ-Gespräch: „Ich kann diese Schwierigkeiten bestätigen.“ Seit 20 Jahren ist sie Vorsitzende des Vereins, eigentlich will sie sich in vier Jahren absetzen. Doch man merkt ihr die Sorge an, ob es einen Nachfolger geben wird: „Wir sind überaltert“, sagt sie. Bei der jungen Generation komme der gesellschaftliche und politische Hintergrund der Partnerschaften zudem nur wenig an: „Es geht darum eine Aussöhnung zu versuchen. Aber bei der jüngeren Generation ist das doch längst selbstverständlich“, räumt Binder ein. Ihr Prognose: Die Polozk-Partnerschaft werde es auch in Zukunft geben, aber „sicher nicht in dem Umfang, den wir hatten.“

Willi Huster, Präsident des Peoria Clubs Friedrichshafen, der die Partnerschaft zur amerikanischen Stadt fördert, ist aber auch erstaunt über manches, was Bretzel jüngst im Ausschuss geäußert hatte. Er habe bei den Vereinen nicht nachgefragt, wie es um die Partnerschaften stehe. Denn Huster sieht auch ein Problem bei der Stadt selber: Früher hätten sich einzelne Stadträte um einzelne Partnerstädte gekümmert. Doch zu den Veranstaltungen sei zuletzt so gut wie keiner mehr gekommen. Auch ein Nachwuchsproblem sieht Huster nicht: Amerika sei bei Jugendlichen beliebt. Acht bis zehn Neumitglieder zähle der Club jedes Jahr. Probleme gebe es eher auf US-Seite. Die Partner in Peoria müssten Aktivitäten privat finanzieren. Und ein Flug nach Deutschland sei erheblich teurer als anders herum.

Für die Partnerschaft mit der italienischen Stadt Imperia hat das Problem noch einen weiteren Aspekt, wie der Vorsitzende des Vereins „Amici di Imperia“, Mimmo Navatta, erklärt. Die Kontakte nach Italien bestünden nämlich hauptsächlich mit Verantwortlichen aus Verwaltung und der Politik. Die Bürgerschaft in Imperia zu motivieren sei daher jetzt das Hauptziel seiner Arbeit.. Navatta: „Erst auf breiter Basis lässt sich das Ziel der Völkerverständigung erreichen.“ Wie das gelingen könnte, dazu könnte unter anderem eine demnächst geplante Debatte mit Partnerschaftsvereinen, Verwaltung und Stadträten im Ausschuss- oder Gemeinderat der Stadt bald erste Ansätze liefern.