Wie Erster Bürgermeister Dr. Stefan Köhler auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung bestätigte, will sich sie Stadt Friedrichshafen an einem Konsortium beteiligen, das die Wohnungen der LBBW Immobilien GmbH erwerben könnte. „Wir sind in Gesprächen mit anderen Kommunen“, erklärte Köhler und verriet, dass in wenigen Tagen eine entsprechende Absichtserklärung – neudeutsch: Letter of Intent – ausformuliert sein und der Öffentlichkeit präsentiert werden soll. Weitere Details wollte er noch nicht nennen.

„Wir können nicht tatenlos zuschauen, wenn die Landesbank ihre Immobilien verkauft“, hatte Ulms Oberbürgermeister Ivo Gönner schon am Jahresende in einem Interview erklärt. Er und viele seiner Kollegen in anderen Städten befürchten nämlich, dass die LBBW Immobilien GmbH, eine Tochter der Landesbank Baden-Württemberg, in die Hände eines Finanzinvestors fällt, der nach dem Kauf die Mieten hochschraubt, was wiederum für sozialen Zündstoff sorgen könnte.

Die Landesbank trennt sich nicht freiwillig von ihren rund 24000 Wohnungen – diese Schrumpfkur bekam sie nach dem Finanzdesaster vom Sommer 2009 von der Europäischen Kommission verordnet. Wie die Stuttgarter Banker wissen lassen, möchten sie ihre Immobilien nicht an einzelne Kommunen, sondern als Gesamtpaket verkaufen. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und sein Esslinger Kollege Jürgen Zieger hatten bereits signalisiert, die jeweils rund 400 Wohnungen in ihren Städten übernehmen zu wollen, waren mit dieser Anfrage aber abgeblitzt. Wenn es nach dem Willen der EU geht, sollen die Wohnungen meistbietend versteigert werden. Mit einem Zusammenschluss rechnen sich die Kommunen die besten Chancen aus, um im Rennen gegen finanzstarke Investoren bestehen zu können. Um welches Volumen es bei dem Verkauf überhaupt geht, wird derzeit von einem Sachverständigen der EU ermittelt. Zumal es nicht nur um die Wohnungen geht, sondern auch um rund 1000 Angestellte der LBBW Immobilien GmbH. Dem Vernehmen nach sollen rund zehn Städte Interesse an einem Konsortium angemeldet haben, neben Friedrichshafen (700 LBBW-Wohnungen) unter anderem Stuttgart (4000), Mannheim (1250) und Ulm (1200).