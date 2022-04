SSV veranstaltet Experten-Sprechstunde zum Thema „Hauptamt im Verein“

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine Friedrichshafen (SSV) lädt zur ersten virtuellen Experten-Sprechstunde ein. Diese findet am Dienstag, 26. April, um 18.30 Uhr, zum Thema „Hauptamt im Verein und wie dies gelingen kann“ mit Marthe-Victoria Lorenz von „Klubtalent“ statt. Dies teilt der SSV mit.

Viele Vereine und Ehrenamtliche fühlen sich mit folgender Situation konfrontiert: Es gibt zwar Ideen im Kopf, aber die Zeit für „Recherche“ und „Fördermittel beantragen“ als Grundlage fehlt einfach. Dennoch landen auf dem Tisch immer mehr Aufgaben, “weil’s sonst keiner macht”. Für diese Probleme in Vereinen gibt es eine Lösung: bezahltes Hauptamt. In der Experten-Sprechstunde zeigt der Häfler Stadtverband mit „Klubtalent“, wie für so manchen ein Traumjob im Verein eingerichtet werden kann und für alle eine „Win-Win-Situation“ erzielt wird.

Die Referentin ist eine erfahrene Startup-Gründerin und hat vor „Klubtalent“ eine Crowdfunding-Plattform für den Sport (fairplaid.org) aufgebaut. Mit „Klubtalent“ möchte sie Vereinen helfen, mit Hauptamt ihr ganzes Potenzial zu entfachen. Sie hat ehrenamtlich zwei Abteilungen geleitet (beim MTV Stuttgart sowie bei Türkiyemspor Berlin) und ist regelmäßig Dozentin und Referentin.

Zur Anmeldung wird lediglich eine formlose E-Mail an info@sport-fn.de mit Namen der Teilnehmer inklusive E-Mail-Adresse, Funktion im Häfler-Sportverein und Name des Vereins benötigt.