SSV mit Online-Sprechstunde im Januar

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine bietet regelmäßig Experten-Sprechstunden an. Diese werden online durchgeführt. Hier besteht die Möglichkeit, Fragen zu den veröffentlichten Themen zu stellen. Kompetente Ansprechpartner stehen hier Rede und Antwort.

Die nächste Online-Sprechstunde findet in Verbindung mit dem Sportkreis am 16. Januar, in der Zeit von 17:00 bis – 18:00 Uhr, statt. Thema: Informationsaustausch und Sensibilisierung über Leistungen und Beratungsbausteine des Geschäftsbereichs SBK (Sportstätten, Bewegungsräume und Kommunalberatung) im Bereich der zu erwartenden Energiekrise. Energieberater des WLSB werden Fragen beantworten und hilfreiche Tipps weitergeben.

Zur Anmeldung reicht eine kurze formlose E-Mail an info@sport-fn.de mit dem Namen des Teilnehmers, E-Mail-Adresse, Funktion im Verein und Name des Vereins. Weitere Infos gibt es auf der SSV-Homepage unter www.sport-fn.de