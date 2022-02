SSV-Kurse sind wieder buchbar

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine Friedrichshafen (SVV) hat sein Kursprogramm neu aufgesetzt. Die Kurse starten ab Montag, 7. März. Ansprechpartnerin für das SSV-Kursprogramm ist nach wie vor Projektleiterin Conny Nottrodt.

Der SSV bietet in den vier Kategorien „Fit durch die Woche“, „Gesund durch die Woche“, „Hits für Kids ab sechs Jahren“ sowie „Trends und Fun“ ein umfangreiches Sportprogramm der Häfler Sportvereine an, teilt der SSV mit.

Alle Bürger können an dem Sportprogramm teilnehmen, ohne selbst im Verein Mitglied zu sein. Mitglieder des Vereins oder der entsprechenden Abteilung erhalten in der Regel einen Rabatt. Die Tarife für Mitglieder sind jeweils in den Informationen zum ausgewählten Kurs zu finden. Gedruckte Flyer mit den aktuellen Sportangeboten gibt es in öffentlichen Einrichtungen in Friedrichshafen, wie beispielsweise Webers Backstube, Sparkasse, Volksbank, Intersport sowie in den Ortsverwaltungen.

Weitere Informationen sind online unter www.sport-fn.de/ssv-kursprogramm/ aufgelistet oder werden von Projektleiterin Conny Nottrodt in den Bürozeiten (dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 17 Uhr) unter Telefon 07541 / 9 53 00 39 oder per E-Mail an info@sport-fn.de beantwortet.