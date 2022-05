SSV-Jahreshauptversammlung 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Stadtverband Sporttreibender Vereine Friedrichshafen e.V. lädt seine Mitglieder recht herzlich zur Jahreshauptversammlung ein.

Sie findet statt am Dienstag, den 21. Juni um 19.00 Uhr im Bürgersaal Ettenkirch, Ettenkircher Str. 17, 88048 Friedrichshafen.

Tagesordnung: 1. Begrüßung, 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit, 3. Genehmigung der Tagesordnung, 4. Bericht des Vorstandes, 5. SSV-Geschäftsstelle (Team und Ansprechpartner, Vorstellung SSV-Ehrenamtsprojekt „Herzensangelegenheit“, Ausblick), 6. Kassenbericht, 7. Bericht der Kassenprüfer, 8. Aussprache zu den Berichten, 9. Vorstellung neuer SSV-Mitgliedsvereine, 10. Projekt „Hoppel & Bürste“ Sportkreis-Jugend, 11. Berufung einer Beisitzer*In, 12. Fragerunde an die Stadt (30 Minuten), 13. Wünsche und Verschiedenes.

Es ist eine Stelle als Beisitzer vakant. Wir freuen uns über Interessenten, die sich in der Geschäftsstelle bitte melden.

Anträge der Mitglieder sind bis spätestens 13.06.2022 dem Vorstand schriftlich mit Begründung einzureichen. Ebenfalls ist die Anmeldefrist für Teilnehmer Montag, der 13.06.22 an die Geschäftsstelle (info@sport-fn.de). Der SSV weist daraufhin, dass pro Verein mindestens ein Vereinsvertreter an der SSV-Jahreshauptversammlung teilnehmen soll. Es werden für die Vereine wichtige Themen behandelt und Fragen an die Stadt können gestellt werden. Hinsichtlich der Fragerunde an die Stadt bitten wir Themenwünsche bis zur Anmeldefrist an info@sport-fn.de einzureichen.

Die Vorstandschaft freut sich auf Ihr Kommen. Mit sportlichem Gruß, Vorsitzender Jürgen Schrandt.