Der 19. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A2 könnte ein ganz wichtiger werden. Die SpVgg Lindau, die am Mittwoch das Topspiel gegen den VfB U23 mit 2:0 gewonnen hat, ist nun Tabellendritter und muss am Sonntag nach Hengnau zum Derby. Der Tabellenvorletzte SV Oberteuringen muss im Heimspiel gegen den Drittletzten FC Friedrichshafen einen Sieg holen, um nicht weiter den Kontakt zu verlieren. Alle Spiele werden am Sonntag, 22. April, um 15 Uhr angepfiffen.

„Die Mannschaft hat von der ersten bis zur letzten Minute eine reife Leistung gezeigt und verdient gewonnen. Am Sonntag im Derby bei der SGM Hege wollen wir nachlegen, obwohl wir wissen, dass es schwer wird. Ich bin auch optimistisch, weil nun einige Spieler wieder in den Kader zurückkehren, die verletzt waren oder im Urlaub weilten“, sagt Lindaus Trainer Srdan Gemaljevic.

Der VfL Brochenzell hat beim FC nicht 2:1, 1:0 oder 3:2 gewonnen, sondern mit 7:2. „Manchmal setzt sich die Qualität etwas besser durch“, sagt Trainer Rolf Weiland. Die Partie am Sonntag gegen Schlachters wird für ihn eine ganz schwierige. „Die Mannschaft spielt einen guten Fußball ist kampf- und laufstark“, betont er. Die Gäste stehen mit 25 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kommen ohne Druck zum Spitzenreiter.

Keine einfache Aufgabe hat auch der Tabellenzweite SV Achberg, der bei der SGM Fischbach-Schnetzenhausen spielen muss. Trotzdem geht das Team von Trainer Michael Riechel etwas favorisiert in die Partie, weil der SVA bislang eine tadellose Rückrunde spielt.

Ein Schlüsselspiel steigt am Sonntag in Oberteuringen. Der SVO ist mit neun Punkten Vorletzter, der FC Friedrichshafen mit elf Zählern Drittletzter. Gewinnt der FC das Auswärtsspiel, dann setzt er sich vom SVO ab. „Alles andere ein Sieg wäre ein herbe Enttäuschung“, sagt der Sportliche Leiter Hartmut Brandl. Der SVO hat in der Rückrunde noch keinen Sieg eingefahren und lediglich ein Unentschieden geholt.

Der TSV Neukirch spielt derzeit so wie Achberg: eine gute Rückrunde. Die Partie beim FC Dostluk wird zeigen, wie stark das Team wirklich ist. Beide Mannschaften sind nur durch einen Punkt getrennt. Dostluk hat 28, Neukirch 27 Zähler. Beide verfügen über eine starke Offensive. Diese entscheidet wohl, wer am Ende die Partie für sich entscheidet. „Wir haben keinen Druck aufzusteigen und ich mache den Spielern auch keinen Druck“, meint Serkan Buz, Trainer des FC Dostluk, der großen Respekt vor dem TSV Neukirch hat.