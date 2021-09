Sprüche zum Fliegen, Genießen und dem See

Das Stadtmarketing wiederholt in Zusammenarbeit mit dem Stadtforum eine erfolgreiche Schaufensteraktion aus dem Vorjahr. Auf knapp 30 Schaufenstern waren in besonderer Schrift Sprüche zu lesen, von denen viele immer noch zu sehen sind und nicht entfernt wurden.

Während sich die Gedanken des Wirtschaftsdichters Oliver W. Schwarzmann vor einem Jahr vor allem um die Bedeutung des örtlichen Einzelhandels für die Lebensqualität und das Leben in der Stadt drehten, geht es in den elf ausgewählten Sprüche heuer um die Themen Genuss, Fliegen, Lebensfreude und den See als Sehnsuchtsort.

Die Sprüche sind seit wenigen Tagen wieder in besonderer Schrift, die sie zu kleinen Kunstwerken machen – man nennt das Handlettering –, auf den Schaufenstern von 27 Geschäften in Fischbach, Hofen, der Nordstadt und der Innenstadt zu lesen. Dabei arbeitet das Stadtmarketing mit den Künstlerinnen Cathérine Trautmann (Künstlerinnenname „Cathy von Ulm“), Vera Elbs („malerkittel“) und Kerstin Döring mit Maria Kainz („Kreativauszeit) zusammen. „Es gibt Orte, die sind für den besonderen Moment gemacht“ ist dabei bei den Geschäften einer der Favoriten unter den Sprüchen von Oliver W. Schwarzmann.

„Mit der Aktion wollen wir die Schaufenster zu dem machen, was sie im wortwörtlichen Sinne auch sind: Hingucker und sichtbarer Ausdruck, dass die Geschäfte Leben in den Stadtteil oder die Innenstadt bringen“, beschreibt Thomas Goldschmidt vom Stadtmarketing den Gedanken der Aktion. In den Geschäften geschieht die Beratung durch engagierte Menschen, die hier leben und die sich in Friedrichshafen einbringen. Die Sprüche sollen im Alltag beim Vorbeigehen Freude bereiten und den Wert des Handels als Sehnsuchtsort zeigen. Goldschmidt: „Hier kann man viele Wünsche erfüllen – die eigenen oder durch Beschenken die Wünsche anderer.“

Diese Geschäfte beteiligen sich an der Aktion:

Elektro Bäzner, Miele Center Jaeger, Gessler 1862, Bücherecke, Fränkel, Antonius Café, Schuhhaus Werdich, Shop des Zeppelin Museum, Weltladen, Tante Emma’s Bruder, Die Reiseprofis, Lanz Services, Goldschmiede Wähnelt, Cecil Store FN, Camel Active Store, Shoetown Werdich, Holiday Land, Optikhaus Hammer, CompuMac, Rieger Moden, gut schreiben schenken lesen, Sandra Schweizer Yoga, Büro für Vorsorge und Finanzen Hartmann, Bäckerei Hamma (Filiale Karlstr. 10), Hörgeräte Müller, C&A, Esprit