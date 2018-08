Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr in der Friedrichstraße ereignete und nachträglich angezeigt wurde. Ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr dabei die Friedrichstraße in Richtung Sedanstraße, als ein unbekannter Sprinter-Lenker aus einem Innenhof kommend nach rechts in die Friedrichstraße einfuhr. Da der 48-Jährige einen Zusammenstoß befürchtete, wich er mit seinem Fahrzeug aus und prallte dabei gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Blumenkübel.

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei den Sprinter-Fahrer, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu melden.