In den Fasnetsferien bietet das Jugend- und Kulturzentrum Molke vier Ausflüge für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 27 Jahren an. Eine Übersicht.

Am Mittwoch, 6. März, geht es in die Trampolinhalle „Xtreme Jump“ nach Ulm. Die halle bietet 70 Trampline auf dem boden und an den Wänden an, außerdem gibt es einen Free-Jump-Bereich. Teilnehmer sollten Sprungsocken (wenn vorhanden, können sonst auch vor Ort erworben werden) und Sportkleidung mitbringen, schreibt das Jugendhaus. Los geht’s um 10 Uhr direkt an der Molke. Rückkehr ist gegen 18 Uhr. Die Teilnahme kostet inklusive Busfahrt nach Ulm 15 Euro. Weitere Infos auch unter: www.xtremejump.de.

Ein Klassiker des Molke-Ferienprogramms steht am Donnerstag, 7. März, auf dem Programm: der Ausflug zur Galaxy-Rutschenwelt in Erding. Die dortige Therme bietet Rutschvergnügen auf 26 Rutschbahnen und 2500 Rutschmetern. Zudem gibt es Wellness- und Entspannungsoasen. Schwimmkenntnisse sind erforderlich. Treffpunkt ist ebenfalls direkt an der Molke um 7 Uhr, der Ausflug endet voraussichtlich um 22 Uhr. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 20 Euro. Mehr Infos gibt’s unter www.therme-erding.de.

Am Freitag, 8. März, geht es in den Escape Room nach Ailingen. Sechs Jugendliche befinden sich gemeinsam in einem Raum und haben genau 60 Minuten Zeit, um aus ihm zu entkommen. Wie sie das schaffen, liegt bei ihnen. Alles, was sie bekommen, ist ein Stück Kreide und ein Walkie-Talkie. Gefordert sind Geschick und individuelle Fähigkeiten, um verschiedenste Rätsel und Aufgaben zu lösen und vor Ablauf der Zeit zu entkommen. Los geht’s um 14.30 Uhr, Rückkehr ist gegen 18 Uhr. Treffpunkt ist an der Molke. Der Ausflug kostet 15 Euro inklusive Busfahrt nach Ailingen. Mehr Infos gibt’s unter: www.escapeintime.de.

Ohne „Skills“ geht’s hier nicht

In den „Skills Park“ nach Winterthur führt der letzte Ausflug im Fasnetsferienprogramm am Samstag, 9. März. BMX-Fahrern, Skatern und sonstigen Sportlern bietet der „Skills Park“ laut Pressemitteilung alles, was das Herz begehrt – Riesen Ramp (Big Air), Bowl Park, Pump Track, Parkour Options und Bubble Fußball einen Street Skate Park, Riesentrampolins und vieles mehr. Der Ausflug ist laut Molke eine gute Möglichkeit, sich sportlich auszutoben und spannende neue Fähigkeiten auszuprobieren. Der Ausflug ist nur für Forgeschrittene. Start ist um 9 Uhr an der Molke, Rückkehr gegen 22 Uhr. Die Kosten für diesen Ausflug belaufen sich auf 15 Euro inklusive Busfahrt nach Winterthur. Weitere Infos unter www.skillspark.ch.

Für Getränke und sonstige Verpflegung muss während der Ausflüge selbst gesorgt werden. Die Anmeldung zu den Ausflügen ist ab sofort möglich, Anmeldeformulare und Einverständniserklärungen (für Jugendliche unter 18 Jahren) gibt es direkt in der Molke oder unter www.molke.friedrichshafen.de. Die verbindliche Anmeldung muss mit dem Kostenbeitrag in der Molke abgegeben werden.

Während der Fasnetsferien haben sowohl das Jugendcafé als auch die Jugendinfo wie gewohnt geöffnet, kreative Aktionen, Workshops und weitee Angebote warten auf die Jugendlichen. Das Jugendcafé in der Molke hat mittwochs und donnerstags von 16 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 17 bis 22 Uhr geöffnet.