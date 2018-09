Nach dem fünften Spieltag in der Fußball-Kreisliga B4 hat sich die vierköpfige Spitzengruppe auf zwei Mannschaften verschlankt. Während der SV Tannau und der SV Karsee weiterhin ohne Punktverlust sind, mussten sich der TSV Oberreitnau und der SV Ettenkirch auswärts mit einem Punkt begnügen und verloren dadurch den Anschluss ans führende Duo. Der SV Kehlen II holte den ersten Saison-Dreier überhaupt.

„Wir haben unseren besten Fußball gegen den bislang definitiv schwersten Gegner gespielt“, meinte Abteilungsleiter Josef Gindele vom SV Tannau zum knappen 2:1-Sieg des Tabellenführers über den VfL Brochenzell III. Alle drei Tore markierten Tannauer Spieler: Nach dem Führungstreffer durch SVT-Torjäger Matthias Gutensohn per Handelfmeter brachte Wolfgang Sprenger nach einer guten Stunde den Ball versehentlich im eigenen Gehäuse unter. Doch Sprenger machte seinen Fehler in der Schlussminute der regulären Spielzeit wett und köpfte eine Flanke zum umjubelten Sieg ein.

Ebenso in der Schlussphase setzte sich der SV Karsee am Sonntag durch. Gegen die SGM Hergensweiler/Niederstaufen, bei der Coach Frank Berckemeyer in der Vorwoche aus beruflichen Gründen sein Amt abgab, sorgte Alexander Mast mit zwei Treffern dafür, dass Karsee dem SV Tannau auf den Fersen bleibt. Beide Teams treffen am nächsten Wochenende im Topspiel aufeinander.

Den ersten Saisonsieg überhaupt hat der SV Kehlen II am Sonntagnachmittag eingefahren. Zwei Doppelpacks nach einer Viertelstunde und in der Schlussphase: Fertig war der 4:1-Erfolg über die dritte Mannschaft des TSV Schlachters. „Wir haben in der ersten halben Stunde das beste Spiel der Saison gemacht“, sagte Josef Kesenheimer zum Spielverlauf. Durchschnittlich sei der Kader 21 Jahre jung, der Weg sei bewusst eingeschlagen worden, so der Kehlener Pressemann und fügt, rückblickend zu der Niederlagenserie zum Saisonauftakt, hinzu: „Wir wollten den ganz jungen Spielern, die in den vergangenen Jahren aus der A-Jugend herausgekommen sind, Praxis geben.“

Zwei wichtige Punkte verschenkt und damit vorübergehend den Anschluss an die Spitzengruppe verloren hat der TSV Oberreitnau. In der vorgezogenen Partie am Freitagabend beim SC Friedrichshafen kam die Mannschaft von TSV-Coach Marcus Ludwig über ein 2:2 nicht hinaus. Dabei hatten die Lindauer Glück, dass Ludwigs Sohn Julian – in der Nachspielzeit per Steilpass schön freigespielt – den Ball von der Strafraumgrenze im SC-Gehäuse unterbrachte. Zweimal musste Oberreitnau einem Rückstand hinterherlaufen – und hatte zudem Glück, dass der SC einen Foulelfmeter nicht im Gästetor unterbringen konnte.

Die zweite Punkteteilung des fünften Spieltags gab es in Lindau-Zech zwischen der TSG und dem SV Ettenkirch. Ricco Matjas bewahrte die Gäste mit seinen beiden Toren vor der zweiten Saisonniederlage.