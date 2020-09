Sprachenschule startet in das neue Semester

In der Woche zum 21. September beginnt das neue Semester der Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen mit einem breiten Angebot an Sprachkursen. „Ob man eine Sprache beruflich benötigt, typische Reisesituationen meistern möchte oder die Begegnung mit Land und Leuten sucht, bei circa 160 Kursen ist für jeden etwas dabei“m, schreibt die VHS in einer Pressemitteilung. Neben Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch bietet die vhs Sprachenschule auch Kurse für die selten unterrichteten Sprachen wie zum Beispiel Arabisch, Chinesisch, Neugriechisch, Portugiesisch und Ungarisch an. Hochqualifizierte Dozenten aus allen Herren Länder unterrichten nach aktuellen Lernmethoden und legen Wert auf die Erreichung der persönlichen Lernziele.

Vielseitig sind bei der VHS Friedrichshafen nicht nur die angebotenen Sprachen und Kursschwerpunkte, sondern auch die zu belegenden Formate. Neben Kompakt- und Intensivkurse, gibt es Online-Kurse, semesterbegleitende Kurse, Wochenendkurse (zum Beispiel Business English) und prüfungsvorbereitende Kurse (Cambridge-Business English Certificate, DTZ - Deutschtest für Zuwanderer, telc B2, Goethe-Zertifikat C2).

Ein besonderes Schmankerl sind der Pressemitteilung zufolge die Abendveranstaltungen: Am Freitag, 16. Oktober, findet zum Beispiel der Italienische Abend mit dem Thema „Comics und Graphic Novel - Da Topolino a Zerocalcare: Fumetti e graphic novels in Italia“ in Zusammenarbeit mit dem Italienischen Kulturverein Friedrichshafen und dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart statt.

Zudem bietet die VHSs Friedrichshafen in Kooperation mit Studio 17 (Fallenbrunnen 17) am Freitag, 13. November einen französischen Film in Originalfassung mit deutschen Untertiteln an. Der Film, der in diesem Semester projiziert wird, ist „La Belle Epoque“ - Die schönste Zeit unseres Lebens (2019). Die Teilnehmenden der VHS Friedrichshafen haben Anspruch auf einen ermäßigten Eintritt.