Sprachenschule startet in das neue Semester

In der Woche zum 16. September beginnt das neue Semester der Volkshochschule (VHS) Friedrichshafen mit einem breiten Angebot an Sprachkursen. Ob man eine Sprache beruflich benötige, typische Reisesituationen meistern möchte oder die Begegnung mit Land und Leute suche – bei über 180 Kursen sei für jeden etwas dabei, schreibt die HHS in einer Pressemitteilung.

Ein Steckenpferd der VHS Friedrichshafen sind Kurse für das berufliche Umfeld. Themen wie „Telephoning“, „Meetings and Presentations“ oder „Work, Socializing and Travel“ werden in speziellen Kompaktkurse mit jeweils vier Terminen angeboten. Sie erleichtern die alltägliche Arbeit im Umgang mit internationalen Geschäftspartnern enorm und starten Ende September. Aber nicht nur Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Deutsch sind mit im Programm, sondern auch seltener unterrichtete Sprachen wie Russisch, Arabisch, Chinesisch, Türkisch, Portugiesisch, Neugriechisch und Ungarisch.

Alle Angebote orientieren sich an dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) und legen ihren Schwerpunkt auf Kommunikation und handlungsorientiertes Lernen. Hochqualifizierte Dozenten aus allen Herren Länder unterrichten nach aktuellen Lernmethoden und legen Wert auf die Erreichung der persönlichen Lernziele, heißt es in der VHS-Mitteilung weiter.

Um den geeigneten Kurs zu finden, gibt es zwei verschiedene Wege: die Online-Einstufungstests (www.vhsfn.de, Menü Prüfungen) und das persönliche Beratungsgespräch. Vielseitig seien bei der VHS Friedrichshafen nicht nur die angebotenen Sprachen und Kursschwerpunkte, sondern auch die zu belegenden Formate. Neben Kompakt- und Intensivkursen, gibt es semesterbegleitende Kurse, Wochenendkurse (zum Beispiel Business-English), Ferienkurse (zum Beispiel Paukkurse für Schüler) und prüfungsvorbereitende Kurse (DTZ - Deutschtest für Zuwanderer, telc B2, Goethe-Zertifikat C2, Cambridge-Business English Certificate).