„Sprachen Server“ kapituliert vor Datenschutz

Stephan Friess ist frustriert. Zehn Jahre lang hat er viel Geld, Zeit und Herzblut in Aufbau und Pflege des interkulturellen Veranstaltungskalenders „Sprachen Server Bodensee“ investiert. Am 24. Mai hat er die Online-Plattform deaktiviert. Ein Schritt, den er mit der Datenschutzgrundverordnung begründet.

Stephan Friess arbeitet als Übersetzer und hat von daher schon beruflich bedingt eine Affinität zu Sprachen und fremden Ländern. Und auch als Privatmensch ist er daran interessiert, besucht Sprachtreffs, pflegt Kontakte zu Gleichgesinnten. In der Szene ist er seit Jahren bekannt und deshalb auch als Ansprechpartner gefragt, wenn es darum geht, wo in der Region es welche Angebote gibt. Solche Anfragen haben im Lauf der Zeit deutlich zugenommen, weshalb Stephan Friess irgendwann beschloss, alle ihm bekannten Angebote auf einem Blatt Papier zusammenzufassen und Kopien davon zu verteilen. Weil die Zahl dieser Angebote immer weiter stieg und oft Änderungen und Ergänzungen erforderlich waren, verlagerte er seinen Veranstaltungskalender vor zehn Jahren ins Internet.

Unter dem Schlagwort „Sprachen Server Bodensee“ baute er eine Plattform auf, auf der Interessierte aus der Region nicht nur Informationen über Sprachtreffs, interkulturelle Feste, Vorträge über fremde Länder, Kinovorführungen in Originalsprache oder auch Gottesdienste auf Spanisch oder Italienisch fanden, sondern auch über Vereine und Organisationen, die sich in igendeiner Form mit Sprachen, Ländern und Kulturen befassen. „Da ist ein riesiges Netzwerk entstanden, und auch eine Art Kontaktbörse“, erzählt Stephan Friess. So fanden über seine Plattform zum Beispiel auch sogenannte Sprachtandems zusammen - Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen, die jeweils die Sprache des anderen erlernen möchten.

Mittlerweile gibt es die Plattform nicht mehr, nur noch eine geschlossene Gruppe auf Facebook. Stephan Friess sagt, dass die Arbeit im Lauf der Jahre immer mehr geworden sei, dass er viel Geld, Zeit und Herzblut in dieses private Projekt gesteckt habe. Was ihn letztendlich aber zur Aufgabe veranlasst hat, war die Datenschutzgrundverordnung. „Ich habe früh damit begonnen, die Seite rechtssicher zu machen. Letztendlich ist mir das Risiko aber zu hoch. Selbst wenn ich die Vorgaben zu 99 Prozent umsetze, wird ein Abmahn-Anwalt das eine Prozent finden. Und dann bin ich in der Haftung“, sagt er. Er habe sich bei mehreren Leuten erkundigt, die sich mit dem Thema gut auskennen, einen auf das Thema spezialisierten Anwalt habe er aber nicht einschalten wollen. Weil auch das eben wieder Geld gekostet hätte.

Von mehr als 100 Leuten, deren Kontaktdaten elementarer Bestandteil der Informationen auf dem „Sprachen Server Bodensee“ waren, hätte Friess eine Datenschutzerklärung unterschreiben lassen müssen, die eine komplette Din-A-4 Seite füllt. Versucht hat er das, ist aber bei den Ansprechpartnern zum Teil auf große Verunsicherung, teils auch auf Unverständnis gestoßen. „Viele verstehen ganz einfach nicht, warum das nötig ist und dass ich keine andere Wahl habe“, sagt Stephan Friess – und zeigt seinerseits großes Verständnis für die Reaktionen.

Die Politik habe es sich mit der Datenschutzgrundverordnung zu einfach gemacht. Die Vorgaben seien so schwammig, dass letztendlich Gerichte in Präzendezfällen für Klarheit sorgen müssten. Er selbst wolle aber nicht zum Versuchskaninchen in einem Prozess werden, den er gegebenenfalls aus eigener Tasche bezahlen müsste. „Ich fühle mich machtlos“, sagt er.

Mehr entdecken: Südwesten erneuert Datenschutzregeln

Die Entscheidung, den „Sprachen Server Bodensee“ abzuschalten,sei ihm sehr schwer gefallen. Weil es einen Riesenbedarf gebe. Das sieht er schon allein daran, dass Anfragen zu Veranstaltungen nun wieder per E-Mail bei ihm eingehen, im Schnitt ein Dutzend pro Tag. Friess’ Hoffnung ist nun, dass sich ein professioneller Anbieter findet, der unter seinem Dach die von ihm aufgebaute Plattform weiterführt.

Mehr entdecken: Voßhoff erwartet keine Bußgelder