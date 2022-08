Sprachcafé für ukrainische Geflüchtete sucht Helfer

Der Ökumenische Asylkreis FN-West bietet in Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales, Familie und Jugend geflüchteten Menschen aus der Ukraine im Begegnungscafé „Café Ukraine“ Sprachhilfe an. Rund zehn bis 20 Frauen und Männer aus der Ukraine lernen pro Gruppe an bis zu zwei Tagen in der Woche Deutsch, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Für die Kurse wird auch noch Unterstützung gesucht.

Sie würden sich austauschen, miteinander scherzen und zusammen lachen. Vor allem aber lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Deutsch. Sie wollen Deutsch lernen, unter anderem um hier in Friedrichshafen arbeiten zu können.

„Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind sehr eifrig und interessiert. Sie fragen nach und wollen den Sinn der Wörter, die sie lernen, begreifen. Es macht viel Freude, mit ihnen zu lernen“, so Claudia Binzberger vom Ökumenischen Asylkreis FN-West.

Claudia Binzberger ist ausgebildete Sprachlehrerin für Gymnasien und unterrichtete bis zu ihrer Pensionierung am DHG Meersburg. Schon 2015, als Flüchtlinge nach Friedrichshafen kamen, gab sie Sprachkurse beim Ökumenischen Asylkreis FN-West. „Ich bin Sprachbeauftragte im Ökumenischen Asylkreis und kümmere mich um Deutschangebote für die Geflüchteten“, so Binzberger.

Da viele von den Teilnehmenden noch kein oder nur sehr wenig deutsch verstehen, unterstützt sie eine Dolmetscherin. Neben Claudia Binzberger unterrichten auch Marion Keller, Walter Baumann und Renate Rothweiler im Café Ukraine. Es gibt insgesamt vier Gruppen, davon treffen sich die Teilnehmenden von drei Gruppen immer montags und donnerstags und eine Gruppe nur montags. Die Lerngruppen für Anfänger bieten eine gute Basis für spätere Deutsch-Kurse beispielsweise an der vhs Friedrichshafen. Binzberger denke aber auch darüber nach, im nächsten Schritt eine weitere Lerngruppe für Ukrainerinnen und Ukrainer anzubieten, die bereits besser Deutsch sprechen.

Claudia Binzberger arbeite mit Übungsbüchern aber auch mit viel Unterrichtsmaterial, das sie selbst zusammengestellt habe. „Über die vergangenen Jahre, in denen ich Deutsch unterrichte, habe ich viel Material zusammengestellt“, so Binzberger. Sie setze in ihrem Unterricht beispielsweise Karten mit Fotos ein. „Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erkennen das Foto, sprechen es in ukrainischer Sprache aus und dann übersetzen wir es ins Deutsche.“ Auch Würfelspiele und das Üben in kleinen Gruppen gehören zu ihrem Unterricht.

Oder wann sagt man „Guten Tag“ und wann „Hallo“? Claudia Binzberger erklärte den Unterschied zwischen der höflichen und der familiären Form der Begrüßung.

Claudia Binzberger würde sich über Verstärkung freuen. Wer Interesse daran hat, sie beim Dolmetschen zu unterstützen, und ukrainisch oder russisch spricht, kann sich direkt per E-Mail claudia@binzberger.de an sie wenden.