Spotter stellen ihre Bilder im Flughafen aus

Es sind eigentlich ganz gewöhnliche Menschen mit einem ganz gewöhniche Hobby: Sie lieben es zu fotografieren. Aber anstatt schöne Landschaften und Sonnenuntergänge abzulichten, gehen die sogenannten Spotter auf die Jagd nach den schönsten Schnappschüssen von Flugzeugen. So auch auf dem Flugplatz Friedrichshafen. Ihre Bilder hängen bis Mitte Oktober im Rondell des Gebäudes.

„Der Flughafen hat eine rege Spotter-Community und denen wollten wir eine Plattform bieten“, sagt Kathrin Bretztel von der Marketing-Abteilung des Flughafens. Über Facebook haben die Mitarbeiter der Abteilung Hobbyfotografen dazu aufgerufen, ihre Bilder einzuschicken. Anschließend konnten die Internetnutzer über die besten Einsendungen abstimmen.

Bei der offiziellen Eröffnung haben sich die Fotografen die Bilder der Konkurrenz angeschaut und Anekdoten ausgetauscht. „Das Foto war eigentlich nur ein Schnappschuss, den ich gemacht habe, als ich auf meine Abholung von der Flugpiste gewartet habe“, sagt Markus Strobel, einer der Flugzeugfotografen. Und auch wenn es merkwürdig wirkt, dass Spotter nur Flugzeuge ablichten, im Grunde sind sie ganz normale Hobbyfotografen.

Aber im Gegensatz zu den Bildern von anderen Fotografen, sind die der Spotter mehr als nur Schnappschüsse. Zuerst sei die Vorbereitung wichtig, sagt Stefan Zobrist. Er ist schon seit zehn Jahren leidenschaftlicher Spotter. Oft studiere Zobrist stundenlang Flugzeiten im Internet, den Sonnenstand zur geplanten Ankunft der Maschine und danach erst reise er los, um die Flieger zu fotografieren. Dazu besucht er nicht nur Zürich und Friedrichshafen, sondern auch Stuttgart und Basel. Selbst im Urlaub könne er das spotten nicht lassen, denn sogar beim Strandurlaub in Montenegro habe er seine Kamera mitgenommen. „Ein Jäger hat ein Hirschgeweih bei sich im Wohnzimmer hängen, ein Spotter hat die besten Bilder von Flugzeugen über dem Kamin“, sagt der Hobbyfotograf.

Bei all dem Aufwand, den die Spotter in ihr Hobby stecken, kommt die Frage auf, ob das eigentlich schon Kunst ist. Stefan Zobrist kommt ins Stocken und sagt schmunzelnd: „In erster Linie mache ich es für den Spaß an der Sache. Wenn die Bilder dann ausgehängt werden, ist es umso schöner:“ Er kommt eigentlich aus Zürich, besucht aber oft den Flughafen in Friedrichshafen. Von ihm hängt ein Bild einer russisch-ukrainischen Maschine aus. Und auch wenn er an diesem Tag nicht wirklich nach diesem Flugzeug Ausschau gehalten habe, konnte er nicht widerstehen, doch auf den Auslöser zu drücken.