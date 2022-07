Sportvereine atmen etwas durch

Noch kann zwar nicht von einer Trendwende gesprochen werden. Aber im Vergleich zur ersten Corona-Statistik 2021 hat sich der Mitgliederrückgang im Württembergischen Landessportbund (WLSB) deutlich verlangsamt. Zum Stichtag 1. Januar meldeten 5647 württembergische Sportvereine laut Mitteilung 2 186 586 und damit 7018 Mitglieder weniger als 2021. Zusammen mit dem Vorjahr überschreitet der durch die Pandemie mitverursachte Mitgliederrückgang knapp die Marke von 60 000. So sieht es bei den Sportkreisen Ravensburg und Bodensee aus.

Bei den kleinen Kindern gibt es einen positiven Trend

In den einzelnen Altersgruppen fällt die Bilanz unterschiedlich aus. Bei den 46- bis 65-Jährigen und den 15- bis 18-Jährigen sind laut WLSB-Auswertung spürbare Rückgänge zu verzeichnen. Dagegen geht es im Vor- und Grundschulalter aufwärts mit einem Gesamtplus von 4310 Mitgliedern. „Es ist sehr erfreulich, dass die jungen Menschen wieder vermehrt den Weg in die Sportvereine finden. Dieser Trend dürfte sich im ersten Halbjahr 2022 fortgesetzt haben. Trotzdem sind wir noch weit vom Vor-Corona-Niveau entfernt“, sagt WLSB-Präsident Andreas Felchle.

Angesichts der derzeit steigenden Infektionszahlen und der Diskussionen über Schutzmaßnahmen im Herbst und Winter gibt es zumindest erste Fragezeichen, ob sich diese Entwicklung in den kommenden Monaten fortsetzen wird. WLSB-Präsident Felchle spricht sich schon jetzt klar gegen abermalige Einschränkungen für den Sport und die Vereine aus: „Solange unser Gesundheitssystem nicht überlastet ist, darf der Sport nicht noch einmal unter die Räder kommen. Die Folgen vor allem für Kinder und Jugendliche und die Vereine waren und sind enorm.“ Die Energiekrise und die Inflation würden die Vereine ohnehin schon sehr belasten.

Landesweit haben die Turner und Fußballer die meisten Mitglieder

In der Rangliste der württembergischen Sportfachverbände gab es im Vergleich zu 2021 unter den Top Fünf keine Veränderungen. Die meisten Vereinsmitglieder zählt der Schwäbische Turnerbund (675 347/minus 7980). Platz zwei belegt der Württembergische Fußballverband mit 513 054 Mitgliedern (plus 3912). An dritter Stelle stehen die Bergsportler und Kletterer im DAV-Landesverband mit 186 453 Mitgliedern (plus 2387) vor dem Württembergischen Tennisbund (164 017/plus 3470) und dem Schwäbischen Skiverband (95 931/minus 2783).

Die 107 Vereine im Sportkreis Bodensee haben im vergangenen Jahr 427 Mitglieder oder 0,89 Prozent verloren. Zum Stichtag hatten die Vereine im Sportkreis Bodensee 47 406 Mitglieder. Im Nachwuchsbereich verzeichnete der Sportkreis bei den Kindern im Grund- und Vorschulalter ein Minus von 82 Mitgliedern, bei den Elf- bis 18-Jährigen sind es 74 Mitglieder weniger. Insgesamt sind 12 799 Kinder und Jugendliche in Sportvereinen aktiv. „Weil bei Kindern und Jugendlichen die Austritte auffällig hoch waren, sind die Sportvereine motiviert, vor allem diese Altersgruppe wieder für den Sport zu begeistern“, sagt die Sportkreis-Präsidentin Eveline Leber. „Wir wissen doch alle, dass Bewegung und Sport die gesunde Entwicklung der Kinder fördert.“

Warum der Ravensburger Sportkreis-Präsident zuversichtlich ist

Die 309 Vereine im Sportkreis Ravensburg haben in diesem Jahr 149 Mitglieder oder 0,13 Prozent verloren. Zum Stichtag gehörten ihnen 112 196 Personen an. Im Nachwuchsbereich verzeichnete der Sportkreis bei den Kindern im Grund- und Vorschulalter ein Plus von 361 Mitgliedern. Zusammen mit den Elf- bis 18-Jährigen ergibt sich jedoch ein Rückgang von 121 Mitgliedern auf nun 30 581 Kinder und Jugendliche. „Ich bin zuversichtlich, da sich eine Gesamttrendwende bereits abzeichnet“, sagt Sportkreis-Präsident Karlheinz Beck zum Ergebnis der Bestandserhebung 2022.