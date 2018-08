Sportprogramm bietet Segeln, Ringen und Raufen

Auf die Plätze, fertig – los: Das Sommerferiensportprogramm, das wieder vom Amt für Bildung, Betreuung und Sport in Zusammenarbeit mit den Friedrichshafener Sportvereinen zusammengestellt worden ist, beginnt am Montag, 20. August. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können zwischen rund 100 Einzelveranstaltungen wählen.

Zu den vielfältigen Sportangeboten zählen unter anderem: Karate, Taekwondo, spielerisches Geräteturnen, von Federball zum Badminton, Kunstradfahren, Miniaturgolf, Mountainbiking für Kids, Schnuppertennis, Lauf- und Joggingtreff, Boogie Woogie und Rock’n’Roll, Kanu-Polo Spiel, Basketball, Schnuppersegeltag auf der Vereinsyacht, Schnuppersegelkurs für Kinder, Einrad fahren, Radball, Ju-Jutsu, Kampfsportaerobic Thai Bo, Ringen und Raufen, Arnis, Boule und Funktionstraining im Verein. Wer will, kann an einem Selbstschutz-Kurs und an Cage Fitness für Erwachsene teilnehmen.

Bis auf wenige Ausnahmen können Interessierte an allen Veranstaltungen ohne vorherige Anmeldung mitmachen. Anmeldungen sind notwendig für das Kanu-Polo-Spiel mit Boot und Ball, das Funktionstraining im Verein, den Schnuppersegeltag auf der Vereinsyacht, Philippinischer Stockkampf, den Selbstschutz-Kurs für Frauen und den Schnuppersegelkurs für Kinder, heißt es in der Vorschau aufs Sommerferiensportprogramm. Darüber hinaus können am Kanu-Polo Spiel mit Boot und Ball, dem Schnuppersegeltag auf der Vereinsyacht und dem Schnuppersegelkurs für Kinder nur gute Schwimmerinnen und Schwimmer teilnehmen.

Für den Schnuppersegelkurs müssen die teilnehmenden Kinder ein Freischwimmerzeugnis nachweisen. Die Kontaktdaten der einzelnen Veranstalter für die Anmeldung sind im Info-Flyer zum aktuellen Programm aufgeführt.

Das Ferienprogramm dauert bis einschließlich Freitag, 7. September. Alle Angebote sind kostenlos und werden von qualifizierten Übungsleitern begleitet.

Flyer und Programm

Der gedruckte Flyer mit dem Programm liegt im Rathaus, im Technischen Rathaus, in den städtischen Freibädern, in den Ortsverwaltungen, im Medienhaus, in der Tourist-Information und in den Ortsbüchereien Fischbach, Ettenkirch und Kluftern zum Mitnehmen aus oder kann im Internet unter www.sommerferiensportprogramm.friedrichshafen.de heruntergeladen werden. Telefonische Auskünfte erteilt Elke Engelbert vom Amt für Bildung, Betreuung und Sport unter der Telefonnummer 07541 / 203 32 02. (sz)