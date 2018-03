Wie steht es um die Sportlichkeit und die Beweglichkeit der Häfler Kinder? Das soll in den kommenden Wochen der Kinderturntest ermitteln, der ab Dienstag, 20. Februar, stattfindet und an dem alle Grundschüler in Friedrichshafen teilnehmen werden. Dafür zieht ein Team von Ehrenamtlichen unter der Leitung des Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) von Grundschule zu Grundschule.

Die Stadt Friedrichshafen hat den SSV damit beauftragt, den Test durchzuführen. Die ehrenamtlichen Helfer des SSV testen die körperlich-motorischen Leistungsfähigkeiten der Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Die Kinder werden im 20-Meter-Sprint geprüft, im Standweitsprung, Sit-Ups, Liegestütz, seitlichem Hin- und Herspringen, rückwärts balancieren, Rumpfbeugen und im Sechs-Minuten-Lauf. Außerdem wird die Größe, das Alter, Gewicht und Geschlecht der Kinder erfasst. Ziel des Tests ist es, herauszufinden, in welchen sportlichen Bereichen die Kinder besonders gefördert werden müssen.

Zehn Kinder pro Doppelstunde

Dafür werden die Daten der rund 1900 Häfler Grundschüler im Alter von sechs bis zehn Jahren mit den Sollwerten der Kinderturnstiftung verglichen, die Erfassung der Daten erfolgt dabei anonymisiert. „Es wird nicht auf die Schüler individuell eingegangen“, sagt Stefanie Seitz, die bei dem Projekt „Kinderturntest“ mitarbeitet und zu dem Thema ihre Masterarbeit schreiben wird. Dennoch bekommen die Eltern der Kinder die Erfassungsbögen mit Testergebnissen. Auch die Schulen erhalten die ausgewerteten Ergebnisse. Der SSV stellt die Helfer des Tests zur Verfügung. „Alle Helfer sind im Vorfeld von uns geschult worden“, sagt Seitz. Diese Helfer sind dafür verantwortlich, die Testparcours in den einzelnen Sporthallen der Schulen aufzubauen, sie geben die Daten in den Computer ein.

Pro Doppelstunde müssen zehn Kinder des Parcours absolvieren. An größeren Schulen ist das Team vom SSV deshalb immer gleich für mehrere Tage im Einsatz. Bis Mitte Mai sollen so alle Grundschüler in Friedrichshafen an dem Test teilgenommen haben.

2012 gab es den Test zum ersten Mal in der Stadt. Damals ist herausgekommen, dass Übergewicht ein besonders großes Problem bei Kindern in Friedrichshafen ist. „Nach dem ersten Test in 2012 ist der Folgetest nun der nächste Schritt und steht im Gesamtzusammenhang mit der Bewegungsförderung der Stadt Friedrichshafen“, sagt Monika Blank, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen. Der Folgetest solle auch dazu dienen, die Ergebnisse mit dem Jahr 2012 zu vergleichen, Entwicklungen festzustellen und gegebenenfalls darauf reagieren zu können

Die Tests laufen bis Mai an den Grundschulen, dann wird sie das Team des SSV auswerten. Die abschließenden Ergebnisse des Kinderturntests sollen vor den Sommerferien feststehen. „Sobald die Ergebnisse vorliegen und ausgewertet werden konnten, werden diese zunächst mit den Schulen im engen Dialog besprochen. Eine Präsentation im Kultur- und Sozialausschuss im Zusammenhang mit der Bewegungsförderung der Stadt Friedrichshafen ist ebenfalls geplant“, sagt Blank. Je nach Ergebnis werde dann abgestimmt, welche Fördermaßnahmen an den einzelnen Schulen sinnvoll wären.