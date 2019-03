Die Stadt Friedrichshafen hat am Donnerstagabend in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch die Sportler des Jahres für ihre Erfolge in 2018 geehrt. Bürgermeister Andreas Köster, der den verhinderten Oberbürgermeister Andreas Brand vertrat, hob in seinem Grußwort hervor: „Sie, liebe Sportlerinnen und Sportler holen sich heute ihre verdiente Ehrung für die herausragenden sportlichen Leistungen und Verdienste um den Sport in Friedrichshafen ab“. Insgesamt engagieren sich zum jetzigen Zeitpunkt 26 092 Sportlerinnen und Sportler in knapp 46 Häfler Vereinen. „Die Stadt Friedrichshafen ist stolz darauf, 270 von ihnen ehren zu dürfen, die in den verschiedensten Sportarten eindrucksvolle Erfolge errungen haben“, betonte Andreas Köster. Sei es beim Schülerlauf, bei württembergischen oder baden-württembergischen Meisterschaften, bei „Jugend trainiert für Olympia“, bei Deutschen- Europa- oder sogar Weltmeisterschaften. Bürgermeister Köster, Reinhard Friedel vom Amt für Bildung, Familie und Sport sowie Heiko Gottwald, zuständig für Sport und Vereine, mussten an diesem Abend viele Hände schütteln.

Andreas Köster nahm die Sportlerehrung auch zum Anlass, nicht nur die aktiven Sportler zu würdigen. „Meine Anerkennung und mein Dank gilt auch all denjenigen, die hinter solchen Leistungen stehen“, sagte er. Alle Trainer, Betreuer, Vereine und Vorstände und selbstverständlich alle Eltern, ohne die solche Erfolge nicht möglich gewesen wären. „Sie alle ermöglichen ihren Kindern Sport zu treiben und sie sind in guten wie in schlechten Zeiten ein wichtiger Rückhalt“, betonte Köster. „Sie alle tragen durch ihre Arbeit und herausragenden Erfolge zum positiven Image der Stadt bei“.

Alle Nachwuchssportler, Sportler, sowie die Mannschaft des Jahres waren bei der Ehrung anwesend. Zur „Mannschaft des Jahres“ wurde das Segel-Bundesligateam des Württembergischen Yacht-Clubs gekürt.

Geehrte Nachwuchssportler erst 14 Jahre alt

Sportlerin des Jahres wurde die Radrennfahrerin Liane Lippert, 2018 Deutsche Meisterin im Straßenradfahren. Sportler des Jahres wurde der Unterwasserrugbyspieler Sebastian Lange vom Tauch-Sport-Club Friedrichshafen. Nachwuchssportlerin des Jahres wurde die Kunstradfahrerin Ceyda Altug vom RRMV Friedrichshafen und Nachwuchssportler des Jahres der Taekwondokämpfer Daniel Drosdowski vom BSV Friedrichshafen – beide erst 14 Jahre alt.

Zum zweiten Mal wurde die Sonderehrung „Häfler in der großen Welt des Sports“ vergeben. Nach der Fußball-Nationalspielerin Giulia Gwinn im vergangenen Jahr, ehrte die Stadt Friedrichshafennun den 30-jährigen Profiboxer Anatoli Muratov, der sein sportliches Handwerk in der Boxabteilung des VfB Friedrichshafen bereits ab dem Alter von acht Jahren gelernt hat. Im Verlauf seiner erfolgreichen Karriere führte ihn sein Weg von Friedrichshafen weg in die große Welt des nationalen und internationalen Sports. Der ehemalige Amateurboxer des VfB und BC Langenargen wurde regelmäßig zum Olympiastützpunkt nach Stuttgart eingeladen, ehe er als Profiboxer durchstartete. Höhepunkt war 2018 der Titel des Deutschen Meisters im Supermittelgewicht.