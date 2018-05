Sportler aus Fischbach blicken auf ein gutes 2017 zurück

Bei der Jahreshauptversammlung des Karate-Dojo Fischbach, Abteilung des TSV Fischbach, stand die Neuwahl des Vorstandsteams auf der Tagesordnung. Nach sechs Jahren aktiver und engagierter Vorstandsarbeit stellte sich der bisherige Abteilungsleiter Martin Simons nicht mehr zur Wahl. Einstimmig als Nachfolger gewählt wurde André Stamsen, der sich bereits seit längerem um den Internetauftritt des Vereins kümmert und seit einem Jahr auch zum Trainerteam zählt. Als neu gewählte Beisitzerin unterstützt ab sofort Martina Sebök das nun achtköpfige Vorstandsteam. Die weiteren sechs Vorstandsmitglieder wurden durch die anwesenden 29 Karatekas wiedergewählt und somit in ihren Ämtern bestätigt.

Mit 104 Mitgliedern zählt das seit 1975 aktive, traditionsreiche Häfler Dojo zu den größeren Karatevereinen in Baden-Württemberg. Neue Mitglieder konnten über zwei Einsteigerkurse gewonnen werden. Besonders freuten sich die Karatekas über die auch in der Saison 2017 sehr hohe Trainingsbeteiligung. In den beiden breitensportorientierten Trainingseinheiten pro Woche trainierten in der vergangenen Saison durchschnittlich jeweils 21 Jugendliche und Erwachsene in zwei Leistungsgruppen. Die beiden eher wettkampforientierten Trainingseinheiten in den Disziplinen Kumite (Freikampf) und Kata (Formlauf) waren durchschnittlich von zehn Sportlern besucht.

Insgesamt gaben die zwölf Trainer des Trainerteams 326 Trainingseinheiten. Im Dezember 2017 erwarben Roland Hangg und Uli Wawrzyn die Übungsleiter-B-Lizenz „Prävention“, mit dem Ziel, das gesundheitsorientierte Sportangebot des Vereins weiter zu verbessern. Als Ergebnis der erfolgreichen Weiterbildung trägt das Karate-Dojo Fischbach das vom Deutschen Olympischen Sportbund DOSB und der Bundesärztekammer entwickelte Qualitätssiegel Sport Pro Gesundheit. Dabei handelt es sich um das einzige anerkannte Siegel für beste Qualität als höchste Auszeichnung in der Gesundheitsprävention in Deutschland.

Bei den Gürtelprüfungen im Verein und auf Lehrgängen wurden 34 neue Farbgürtel erreicht. Drei Trainer stellten sich der Herausforderung einer fortgeschrittenen Dan-Prüfung: Der Selbstverteidigungsspezialist Martin Stett legte die Prüfung zum 2. Dan im stiloffenen Karate ab. Katja Michel und Patrick Öckl absolvierten ihre Prüfungen zum dritten beziehsungsweise fünften Dan in der Stilrichtung Shotokan bei Landestrainer Günther Mohr (8. Dan).

Die Bilanz der Wettkampfaktivitäten zeige eindrucksvoll, so Sportwart Roland Hangg (4. Dan), dass sich der Trainingsfleiß auszahle. Nachwuchskämpfer Niclas Baldauf (14 J.) wurde im Oktober 2017 in den erweiterten D-Kader Kumite des Karateverbands Baden-Württemberg aufgenommen. Er startete auf insgesamt sechs Turnieren und erzielte u.a. den zweiten Platz im Kumite Einzel auf der Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft sowie den zweiten Platz auf dem elften Konstanz-Cup.

Auch im Erwachsenenbereich kann der Verein beachtliche Erfolge aufweisen. Auf der Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft in Gaildorf erkämpften sich Jürgen Marquart den 2. Platz im Kumite-Einzel Masterklasse 35 und Rainer Wilhelm den 3. Platz im Kata-Einzel Masterklasse 45. Wie im Vorjahr zeigten die Fischbacher Präsenz auf dem Odenwaldcup in Mörlenbach, Hessen, einem der größten internationalen Turniere in Deutschland mit ca. 450 Teilnehmern. Mit vier Gold-, zwei Silber- und vier Bronzemedaillen landete das hochmotivierte 11-köpfige Team um Coach Patrick Öckl auf dem siebten Platz in einer Rangliste von insgesamt 61 teilnehmenden Vereinen. Ganz oben auf dem Treppchen standen Kirsten Lenk, Niclas Baldauf, Christian Weiß-Lohrum und Katja Michel.