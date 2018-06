Sportkreis informiert über Versicherungsschutz

Der Sportkreis Bodensee bietet am Dienstag, 24. Oktober, in Tettnang einen ARAG-Infoabend über die Neuerungen der Sportversicherungen an. Zu dieser kostenlosen Veranstaltung sind laut Pressebericht alle interessierten Vereinsvertreter eingeladen.

„Die Fortbildung des Sportkreises dient dazu, den teilnehmenden Vereinsfunktionären einen allgemeinen Überblick über die Versicherungsschutzinhalte des Sportversicherungsvertrages in Theorie und Praxis zu vermitteln und über alle Neuerungen seit dem 1. Juli zu informieren“, beschreibt Referent Jörg Schlegel, die Inhalte des Abends. Außerdem wird der Leiter des ARAG-Sportversicherungsbüros beim WLSB in Stuttgart auf die Bedeutung der Kfz-Zusatzversicherung der ARAG eingehen und den Teilnehmern erklären, wie Fahrten im Zusammenhang mit dem Vereinsbetrieb, zum Beispiel Fahrten der Eltern zu Jugendauswärtsspielen, versichert werden können. Zum Schluss bleibt genügend Zeit für eine Frage- und Antwortrunde.

Die rund zweistündige Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr im Vereinsheim des TSV Tettnang in der Riedstraße 30. Um verbindliche Anmeldungen bis zum 15. Oktober wird über das Anmeldungsportal auf der Sportkreis-Homepage gebeten.

www.sportkreis-bodensee.de/anmeldung