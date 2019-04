Sportkreis ehrt seine Sportabzeichenjubilare

Sportlich, sportlich: Insgesamt 13 Frauen und Männer haben im vergangenen Jahr ihr Sportabzeichen 25 Mal und mehr abgelegt. Sie sind in einer kleinen Feierstunde im Gemeindehaus St. Maria in Meckenbeuren von den Verantwortlichen des Sportkreises Bodensee geehrt worden.

Wer das Deutsche Sportabzeichen 25 Mal oder – in Fünferschritten – öfter ablegt, wird vom Württembergischen Landesportbund (WLSB) mit einer Ehrengabe, bestehend aus einer Ehrennadel mit der Wiederholungszahl und einer entsprechenden Urkunde, ausgezeichnet. Weil zur sportlichen Aktivität das anschließende Duschen dazugehört, hat der Sportkreis ein Handtuch für die Jubilare beigesteuert.

„Es ist sehr erfreulich, dass wir diesmal 13 Mehrfachwiederholer einladen konnten“, sagt Sportabzeichenreferentin Silvia Siegl zur Begrüßung. Insgesamt hat der Sportkreis vergangenes Jahr 1865 „Fitnessorden“ ausgestellt. Darunter waren auch Freizeitsportler, die 2018 fünfmal (13 Absolventen), zehnmal (zehn Absolventen), 15 Mal (5 Absolventen) und 20 Mal (vier Absolventen) das Sportabzeichen gemacht haben. „Auch die Prüferinnen und Prüfer waren ganz schön fleißig unterwegs“, bemerkte Siegl mit Dank an die Helfer im Hintergrund.

„Ohne sie wäre es gar nicht möglich, so viele Sportabzeichen abzunehmen“, sagte Sportkreispräsidentin Eveline Leber in ihrem Grußwort. Ihr Dank ging auch an die Sparkassen Bodensee und Salem-Heiligenberg, die traditionell die Sportabzeichenkosten für die Kinder und Jugendlichen übernimmt. An die Ehrungen schloss sich ein geselliges Beisammensein an, bevor sich die Prüfer der Vorbesprechung der neuen Saison widmeten.