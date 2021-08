Sportkreis Bodensee würdigt Olympiateilnehmer

Mit einem kleinen Empfang ehrt der Sportkreis Bodensee am Mittwoch um 19 Uhr die deutschen Olympiateilnehmer aus dem Bodenseekreis. Eingeladen zu dieser Veranstaltung in der Gaststätte des VfB Friedrichshafen an der Teuringer Straße 1 sind: Marathonläufer Richard Ringer, Hürdenläufer Gregor Traber, die beiden Radrennfahrerinnen Laura Süßemilch und Liane Lippert sowie die Beachvolleyballerin Julia Sude.

Allerdings, das teilt die Sportkreis-Vorsitzende Eveline Leber mit, sei maximal mit drei der Olympioniken zu rechnen. Traber und Sude haben schon abgesagt, die Teilnahme von Lippert und Süßemilch sei fraglich. Sicher sei nur die Anwesenheit von Ringer – für Leber ist das aber kein Grund, um den geplanten Empfang zu verschieben oder gar zu canceln. „Für viele Sportler ist allein schon eine Teilnahme an den Olympischen Spielen ein Höhepunkt der sportlichen Karriere. Die Teilnahme unter Corona-Pandemie war wohl eine ganz besondere. Wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen: Wir verfolgen die Leistung“, sagt Leber. Selbst wenn letztlich nur Ringer aus Unteruhldingen kommen sollte, dann habe der beste Deutsche beim Marathonlauf in Tokio (Platz 26) diese Bühne verdient, so Leber.

Zudem hat sich Dieter Stauber, Bürgermeister der Stadt Friedrichshafen, angekündigt. Weiter sind auch Vertreter des Sportkreises Bodensee, des RSV Seerose Friedrichshafen und des VfB zu erwarten.