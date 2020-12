Sportkreis Bodensee würdigt die Leistungen von Liane Lippert

Ehre, wem Ehre gebührt. Das dachten sich Verantwortliche des Sportkreises Bodensee sowie des Radsportvereins Seerose und haben die Rennradfahrerin Liane Lippert für ihre Erfolge geehrt.

„Liane ist auf der großen, internationalen Bühne angelangt und trägt damit den Namen der RSV Seerose, der Stadt Friedrichshafen und der Bodenseeregion in die ganze Welt“, lobte Sportkreispräsidentin Eveline Leber die Leistung des Radprofis bei einer kleinen Feierstunde. Sie würdigte damit, was Lippert in diesem Jahr leistete. Die 22-jährige Häflerin, die seit zwei Jahren für das Profiteam Sunweb startet, hatte ihre Saison erst im Oktober als beste Nachwuchsfahrerin mit dem blauen Trikot abgeschlossen.

Die Feierstunde fand in einem kleinen Kreis statt – coronakonform und mit Abstand. „Wir freuen uns, dass Liane trotz Corona eine solch erfolgreiche Saison beendet hat und stolz auf sich sein kann“ so Leber in ihrer kurzen Ansprache. Anschließend gab es einen Gutschein und Blumen für die Sportlerin. Vorsitzender Norbert Henkel gratulierte im Namen des RSV Seerose, dem Heimatverein von Lippert.

Aktuell ist für die Radfahrerin Pause angesagt, nachdem sie die Saison mit ihrer Teilnahme an der Challenge by Vuelta in Spanien beendete. Das dreitätige Straßenrennen im November bildete den Abschluss der World Tour und obwohl der Häflerin dort keine vordere Platzierung gelang, brachte sie das blaue Trikot nach Hause. Das kommentierte sie danach mit Freude: Die Auszeichnung zur besten Nachwuchsfahrerin ist ein schöner Lohn für die Mühen. „Dieses Jahr war schon besonders. Ich bin im lila Trikot (der Weltcup-Führenden, Anm. d., Red.) gefahren, ich hatte bei jedem Rennen das blaue Trikot. Das macht mich schon stolz“, sagte Lippert im November.