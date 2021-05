Sportkreis Bodensee gibt Tipps für gute Pressearbeit

Der Sportkreis Bodensee lädt am Donnerstag, 20. Mai, von 19 bis 21 Uhr zu einer Onlineveranstaltung. Unter dem Titel „Zusammenarbeit mit der Presse – wie geht das?“ sollen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Tipps für einen erfolgreichen öffentlichen Auftritt gegeben werden.

Dabei können sie in einen Austausch mit Nico Brunetti, Sportredakteur bei der „Schwäbischen Zeitung“, treten. Er wird über die Arbeit in der Sportredaktion berichten. „Die Lokalzeitung ist auch im digitalen Zeitalter mit Facebook, Instagram und anderen Social-Media-Plattformen immer noch ein wichtiger Baustein in der Medienlandschaft“, heißt es in der Ankündigung vom Sportkreis Bodensee. „Hier erzielen Vereine eine hohe Aufmerksamkeit, wenn es um die Ankündigung einer Veranstaltung oder einen Ergebnisbericht geht.“

Keine Teilnahmegebühren

Coronabedingt findet die Veranstaltung online als Zoom-Meeting statt. Teilnahmegebühren fallen nicht an. Die Anmeldung erfolgt unter: www.sportkreis-bodensee.de/anmeldeportal