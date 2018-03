Sportkegeln: Endspiel um Platz eins verspricht Spannung

Die Verbandsliga-Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen können am Samstag, 17. März, Platz eins in der Tabelle erobern. Das Team um Darko Lotina muss als Zweiter beim Tabellenersten Lonsee (ab 13 Uhr) gewinnen. In der Hinrunde trennten sich beide Teams 4:4. Die Sportfreunde müssen von Beginn an aggressiv zu Werke gehen und auf Sieg spielen. Das heißt aber auch, dass die Gäste viel riskieren müssen.

Der EKC Lonsee ist Spitzenreiter mit 26:6 Punkten, dahinter folgen die Sportfreunde (25:7). Der Drittplatzierte Aulendorf ist mit 23:9 zwar etwas abgeschlagen, kann jedoch bei einem Sieg am letzten Spieltag zu Hause gegen Lonsee auf Platz zwei hoffen.

Betrachtet man die Schnittliste der Spieler, stellt man fest, dass zwischen dem Lonseer Denis Annasensl und dem Sportfreunde-Schwergewicht Darko Lotina nur wenig Unterschied ist. Lotina hat zu Hause mit 616,8 Holz das bessere Ergebnis, Annasensl ist auswärts mit 600,6 Holz der Bessere. Auf Platz fünf steht Dejan Lotina von den Sportfreunden mit 582 Holz auswärts. Auf das Abschneiden dieser drei Spieler wird es ankommen.

Wenn Darko und Dejan Lotina einen guten Tag haben, dürfte es Lonsee schwer haben, zu Hause zu punkten. Das gilt auch für Annasensl, der ebenfalls die 600er-Marke übertreffen kann. Natürlich spielen auch andere mit. Diese drei Topspieler können mitreisen oder auch bremsen. Es wird eine Partie auf Augenhöhe und ein Spiel der Nerven sein. In der Hinrunde gab es am Bodensee ein 4:4. Dabei schaffte Denis Annasensl 653 Holz, Andreas Ihle 611 und Stephan Ihle-Krausch 587. Bei den Sportfreunden erreichten Darko Lotina 629 Holz, Dejan Lotina 587 und Nicolai Müller 584. Lonsee hat zu Hause sieben Spiele gewonnen und eine Partie unentschieden gespielt. Die Sportfreunde haben auswärts eine Bilanz von 11:5 Punkten.