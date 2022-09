Sportgericht spricht SV Schmalegg drei Punkte zu

Der SV Schmalegg hat seinen ersten Saisonsieg in der Fußball-Kreisliga B3 am Grünen Tisch eingefahren. Denn die drei Punkte wandern nach dem Spielabbruch am zweiten Spieltag gegen den SC-FC Friedrichshafen auf das Konto des Tabellenvorletzten. Das entschied das Sportgericht Bodensee nach einer sorgfältigen Überprüfung der Geschehnisse.

Das ist passiert

In der Tabelle ist die Wertung auch schon erfolgt. Schmalegg hat die Partie nachträglich mit 3:0 gewonnen. Demnach wurde die Schuld des Spielabbruchs dem SC-FC Friedrichshafen zugewiesen. Nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ soll ein Häfler Fußballer nach dem Gegentreffer zum 1:3 in der 70. Minute den Schiedsrichter Karl Bischoff angegangen sein. Das führte zu einer Rangelei und einem frühzeitigen Ende der Begegnung.

Nach der Niederlage am Grünen Tisch in der vergangenen Woche gab es am Sonntag für den SC-FC Friedrichshafen das erste sportliche Erfolgserlebnis. Das Team von Trainer Serkan Ince gewann mit 4:3 beim SK Weingarten und steht nun mit vier Zählern auf Rang elf.