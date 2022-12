Sportfreunde Stiller spielen vor ausverkauftem Haus

Acht Stunden nach Beginn des Vorverkaufs gab es für das Konzert der Sportfreunde Stiller keine Karten mehr. Obwohl die Band sechs Jahre gebraucht hat, bis ihr neues Album „Jeder nur ein Kreuz“ im Kasten war, ist sie immer noch Kult. Und weil alles, was schräg ist, umso kultiger ist, trägt Sänger Peter Brugger einiges zum Status bei: Mit seiner blonden Matte, dem weiße T-Shirt und dem Touristenkäppi aus Plastik sieht er aus wie Björn Borg nach dem dritten Joint: extrem entspannt.

Entspannt wie die Texte, die die Sportfreunde aus dem Ärmel schütteln – in Schrammelsongs, die unter Starkstrom stehen. Wie eine junge Punkband setzen die Sportfreunde zu Beginn auf Druck: keine Pausen zwischen den Stücken, die dicht gedrängt stehende Menge soll Adrenalin ausschüten – und das tut sie auch. „Alles Roger, alles wunderbar“, nölt Peter Brugger ins Mikro, und wer dabei nicht hüpft, gehört zu einer Minderheit, die das Konzert mit zertrampelten Zehen wieder verlassen wird.

Sportfreunde Stiller sehen jünger aus als viele Fans, die mit ihnen gealtert sind

Seit 26 Jahren gibt es die Sportfreunde Stiller nun schon. Die Bandmitglieder gehen allesamt auf die Fünfzig zu und sehen doch um einiges jünger aus als die meisten Fans, die mit ihnen gealtert sind. Vielleicht liegt das ja an der positiven Weltsicht dieser Band. „Ich scheiß’ auf schlechte Zeiten“ heißt eines der Lieder, und die Fans feiern es wie eine Hymne, die ihnen seit Ewigkeiten bekannt ist. Dabei stammt es vom neuen Album, das erst seit fünf Wochen draußen ist.

Sportfreunde Stiller sind Meister der lapidaren Liebeserklärung

Die Sportfreund Stiller sind enorm populär. Aber Stars? Das passt nicht zu ihnen. Dazu macht ihre Musik zu wenig auf Bedeutsamkeit. „Ich wollte dir nur mal eben sagen, dass du das Größte für mich bist“ – könnte eine Liebeserklärung lapidarer ausfallen? Gerade mit der Unaufgeblasenheit dieses Refrains landeten die Sportfreunde vor 20 Jahren ihren größten Hit. Ebenso wie Tocotronic, Die Sterne oder Blumfeld stammen Sportfreunde Stiller aus einer Zeit, als der deutsche Pop nicht nur einen rohen neuen Sound, sondern auch eine authentische Sprache suchte.

Dass die Sportfreunde dabei geblieben sind, macht sie zu Kumpels und Sympathieträgern, die selbst in emotionalen Powerballaden textlich nicht künstlich auf die Tränendrüsen drücken. Zur Direktheit trägt der schmucklos-spröde Vortrag von Peter Brugger bei, der mehr spricht als singt: „Ist meine Hand eine Faust, machst du sie wieder auf und legst die deine in meine.“ Dabei schaut er in ein Meer erhobener Hände, das im Takt wippt. Kitschig ist bei den Sportfreunden Stiller nur hin und wieder mal ein Keyboardteppich; natürlich dort, wo die Liebe beschworen wird. Aber Peter Brugger begegnet solchem Pathos mit schmuckloser Prosa: „Weil du mit so viel bedeutest, bist du ein Geschenk“ –womit ja auch alles gesagt wäre.

Zwischendrin gibt’s Speedpunk wie von Dead Kennedys

Wie um alle Erwartungen abzuschütteln, bricht die Band gelegentlich auch mal in heftigen Speedpunk aus, der an die Dead Kennedys erinnert. Pure Wucht ist schließlich immer noch das Beste, um reinen Tisch zu machen und unbeschwert von vorne anzufangen. So halten die Sportfreunde es im Lied „1. Wahl“. Brüllend drehen sie darin den Castingshows eine lange Nase: „Wir waren nie bei einem Casting. Uns hat niemals wer gefragt. Wir können auch nicht singen. Haben wir auch nie gesagt.“ Dieser Reflex von 2004 auf TV-Formate, in denen „Superstars“ gebacken werden, wirkt inzwischen historisch: Junge Bands reiben sich an Bohlen und Co. längst nicht mehr. Aber es ist schon okay, dass man hier mal merkt, wie lange Sportfreunde Stiller schon am Start sind. Dass auch diese Band altert, kann so manche in die Jahre kommenden Fans damit versöhnen, wie unverändert frisch sie sonst geblieben ist.

Umgekehrt verhält es sich mit Marlon Hammer: Der 17-jährige aus Bochum, der mit seiner Band im Vorprogramm auftritt, steht für erstaunlich reife Songs. Sein Gig könnte der eines Mitvierziges sein, der schon einiges hinter sich hat, aber von seinen Sehnsüchten weiter angetrieben wird. So gesehen, begegnet er den Sportfreunden Stiller auf Augenhöhe.