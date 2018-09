Nach den beiden Auftaktsiegen von Dejan Lotina und Lukas Funk gegen Hölzlebruck in der 2. Bundesliga saßen beide Kegler der Sportfreunde Friedrichshafen in der Kabine und dachten darüber nach, was sie beim nächsten Mal besser machen könnten. „Einige Würfe sind mir nicht so gelungen, wie ich wollte“, sagte Funk. „Ich war mit meiner Hand zu weit in der Mitte und deshalb hatte ich auch, trotz vieler Neuner, zu viele Dreier und Vierer“, sagte Lotina. Jammern auf hohem Niveau? Nein. Die beiden Spieler gehen ehrlich mit ihrer Leistung um, ruhen sich nicht aus, wollen sich immer verbessern.

Mit 7:1 setzten sich die Sportfreunde am zweiten Spieltag gegen den KSV Hölzlebruck durch (3602:3444 Holz). 16 Punkte fehlten zum Bahnrekord der Häfler Mannschaft, die erst diese Saison in die zweite Bundesliga Süd/West aufgestiegen ist. Von Beginn an waren die Gäste unter Druck, weil der 18-jährige Lukas Funk und der 20-jährige Dejan Lotina gegen Jan Grießhaber und Andreas Ketterer mächtig Gas gaben. Funk siegte mit 4:0 und 624:570 Holz, Lotina profitierte von den ersten beiden starken Bahnen. Andreas Ketterer steigerte sich, gewann Bahn drei und vier und war am Ende 17 Punkte schlechter.

Das wohl spannendste Spiel zeigten im Mittelpaar Zdravko Lotina und Kevin Raißer. Raißer führte auf der ersten Bahn lange, räumte aber zuletzt 4-1-2-1-1 ab. Der Sportfreundespieler zog an ihm vorbei (159:157). Die zweite Bahn verlor Raißer gegen Ende, als er zwei Fehlwürfe in Folge hatte (153:142).

Große Nervenstärke

Dann wurde es spannend, Raißer verkürzte auf 1:2 (150:136) und hätte auf der Schlussbahn den Sportfreunde Kegler noch abfangen können. Und wieder zeigte Zdravko Lotina Nervenstärke.

Als Raißer mit dem 21. und 22. Wurf nicht traf, zog Lotina davon. Mit 3:1 und 606:572 Holz holte er Punkt drei für die Sportfreunde. Celestino Gutierrez siegte gegen Franz Aigner mit 2:2 (567:537).

Im Schlusspaar teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Mannschaftsführer Darko Lotina ließ Markus Ketterer beim 4:0 (605:557) keine Chance. Nicolai Müller verlor dagegen mit 2:2 (581:606).

Nach zwei Spieltagen steht die Mannschaft auf Platz eins der Tabelle. „Ich hatte gehofft, dass wir gut starten, dass es dann so eingetreten ist, ist umso schöner“, meinte Darko Lotina. Unterharmersbach, Bobingen und Regensburg haben ebenfalls zwei Siege. Regensburg ist der nächste Gegner der Sportfreunde am Samstag in Friedrichshafen. Beim 5:3-Heimsieg gegen Kipfenberg gelangen Nils Deichner 653 Holz, Taras Frydrak sogar 665 Holz. Diese Namen müssen sich die Sportfreunde merken.