Sportfreunde sind auch im Rückspiel Favorit

In der 2. Kegel-Bundesliga der Männer steht am Samstag der erste Rückrundenspieltag an. Die Sportfreunde Friedrichshafen erwarten um 12 Uhr die Mannschaft aus Kipfenberg. Das Hinspiel gewannen Mannschaftsführer Darko Lotina und Co. deutlich mit 6:2 (3586:3450 Holz). Nach neun Partien belegen die Häfler mit 14:4 Punkte Platz zwei hinter Spitzenreiter Unterharmersbach. Kipfenberg ist Vierter mit 10:8 Punkten und blickt auf eine eher durchwachsene Vorrunde zurück.

Darko Lotina mit 625 Holz und Lukas Funk mit 623 Holz waren am ersten Spieltag die Besten ihrer Mannschaft. Der Sieg zum Auftakt war der Beginn einer Siegesserie. Am sechsten Spieltag unterlagen die Häfler erstmals in der laufenden Saison mit 2:6 in Königsbronn.

Nur Lukas Funk (605) und Dejan Lotina (606) holten jeweils einen Punkt. Zwei Spieltage später folgte die zweite Niederlage gegen den aktuellen Spitzenreiter Unterharmersbach (2:6). Erneut waren es die jungen Spieler Lukas Funk (658) und Dejan Lotina (617), die punkteten. Alle anderen Spiele hatten das Nachsehen. Trotzdem können die Sportfreunde auf eine gute Vorrunde zurückblicken. Anders verliefen die ersten neun Spiele der Saison beim KRC Kipfenberg. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt folgten drei Siege. Dann hatte das Team erneut zweimal das Nachsehen, gewann aber die letzten beiden Partien.

In der Schnittliste der 2. Bundesliga Süd/West stehen drei Spieler der Sportfreunde Friedrichshafen unter den ersten zehn Keglern. Lukas Funk ist Zweiter, Dejan Lotina Siebter und Darko Lotina Neunter. Kipfenberg hat mit Michael Niefnecker auf Platz drei seinen besten Kegler, dann folgt lange nichts. Auf Platz 16 steht Michael Schobert. Auch im Rückspiel am Samstag auf den Bahnen unter der Bodenseesporthalle sind die Sportfreunde aus Friedrichshafen Favorit. Die Mannschaft um Mannschaftsführer Darko Lotina ist sehr heimstark und hat in der Vorrunde alle Partien für sich entschieden.