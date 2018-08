Sportfreunde mit erstem Härtetest vor dem Saisonstart

Vor dem Start zur 2. Sportkegel-Bundesliga hat die erste Mannschaft des Aufsteigers Sportfreunde Friedrichshafen am Wochenende ihre Saisonvorbereitung mit einem Gastspiel beim Erstligisten KC Schwabsberg fortgesetzt. Für die Häfler war es laut Vereinsbericht der erste Härtetest. Am Ende siegte Schwabsberg mit 6:2.

Erstmals zum Einsatz aufseiten der Sportfreunde kam Lukas Funk, dem Zugang vom ESV Aulendorf und U18-Weltpokalsieger. Der 18-Jährige eröffnete das Testspiel zusammen mit Dejan Lotina, die gegen Malvin Rohn und Reiner Buschow antraten. Dabei gewann Funk seine Paarung gegen Rohn (556) mit sehr starken 626, was zugleich die Bestleistung des Tages bedeutete. Dejan Lotina (594) musste seinen Mannschaftpunkt an Buschow (609) abgeben. Die Mittelpaarungen bildeten Zdravko Lotina (522) gegen Ronald Endrass (617) und Mario Listes (542) gegen Wendel (532). Dabei sicherte Listes ein weiteren Punkt für die Gäste. Mit einem 2:2-Zwischenstand ging es in die Schlusspaarung. Dort standen aufseiten der Sportfreunde Nicolai Müller (561) und Jörg Schnell (539) den Schwabsbergern Bernd Klein (605) und Lukas Prickler (604) gegenüber. Letztere sicherten Schwabsberg den Erfolg von 6:2 (3523:3384).