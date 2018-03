Die Kegler der Sportfreunde haben in der Verbandsliga Platz zwei verteidigt. Allerdings hatten Mannschaftsführer Darko Lotina und seine Mitspieler am Ende einen knappen Vorsprung. Das Team siegte beim Vorletzten Gammeslhausen knapp mit 5:3 (3190:3163 Holz).

Dabei begann der Nachmittag in Gammelshausen für die Gäste optimal. Nach den ersten drei Partien führten die Sportfreunde mit 3:0 und hatten 88 Holz Vorsprung. Im Startpaar setzte sich Celestino Gutierrez gegen Michael Harnacker mit 2:2 (547:524) durch. Darko Lotina gewann gegen Bernhard Mürter mit 3:1 (556:531). Der seit Wochen starke Dejan Lotina hatte diesmal nur eine richtig gute Bahn (168) siegte aber gegen Dietmar Slametschka mit 3:1 (559:519).

Danach mussten die Sportfreunde um den Sieg zittern. Markus Neubrand verkürzte im Mittelpaar gegen Nicolai Müller auf 1:3 (2:2, 536:527). Keine 500 Holz schaffte Zdravko Lotina. Er verlor gegen Marc Aulich mit 0:4 (490:530). Auch Marios Listes musste im Schlusspaar seinen Punkt gegen Joachim Riexinger abgeben (2:2, 511:523). Am Ende blieben noch 27 Holz übrig und die brachten den Sportfreunden zwei Punkte für das bessere Mannschaftsergebnis.

Der Spitzenreiter Lonsee gab sich in Denkendorf keine Blöße. Er gewann deutlich mit 7:1. Weiterhin in Lauerstellung ist Aulendorf. Der ESV siegte in Geislingen mit 5:3.