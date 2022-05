Sportfreunde-Kegler Lukas Funk reist zur U23-Weltmeisterschaft

Lukas Funk von den Sportfreunden Friedrichshafen ist für die Kegel-Weltmeisterschaft in der Altersklasse U23 vom 17. bis 22. Mai in Estland nominiert worden. Beim letzten Test vor der Weltmeisterschaft besiegte die deutsche Mannschaft im sächsischen Stollberg den Gast aus Tschechien mit 6:2 (3763:3568 Kegel). Funk, im Vorjahr bereits Teil des Weltmeisterteams, erzielte mit 654 Kegeln das zweitbeste Ergebnis des Tages.

Am Samstag steht für den Aulendorfer noch das letzte Saisonspiel in der Bundesliga mit den Sportfreunden Friedrichshafen an, bevor es in Richtung Baltikum geht. Nach Ende der Spielzeit schließt Funk sich dem VfB Hallbergmoos an.