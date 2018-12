Die Kegler der Sportfreunde haben sich am Samstag im Bezirkpokalfinale Oberschwaben/Zollern mit einem 6:2 (3471:3400 Holt) gegen den KSC Hattenburg den Titel auf den neutralen Bahnen in Kehlen sichern können. Die beiden Mannschaften, die sich schon im Vorfeld für den württembergischen Verbandspokal qualifiziert hatten, begegneten sich weitestgehend auf Augenhöhe, doch die Häfler waren laut Vereinsbericht nach den Mittelpaarungen mit drei gewonnenen Partien auf Siegkurs.

Zu Beginn gewann Dejan Lotina (603 Holz), der seine Partie mit überragenden 184 Holz im ersten Durchgang eröffnete, mit 2:2 gegen Roland Chioditti (564). Ebenfalls holte Darko Lotina (570) seinen Punkt mit einem 2:2 gegen Daniel Bechter (552). Mit einem 2:0 und 57 Holz Vorsprung ging es nun in die mittleren Paarungen. Dort zog Zdravko Lotina (541) bei einem 1:3 gegen Tobias Saiger (575) den Kürzeren. Im parallelen Vergleich setzte sich Mario Listes (608) als Tagesbester mit einem 3:1 gegen Marco Chioditti (582) durch. Bei einem 3:1 und 47 Holz Vorsprung musste jedoch noch ein Mannschaftspunkt dazukommen und der Gesamtholzvorsprung gehalten werden, um sich den Sieg zu sichern. Für diese Sicherheit sorgte Lukas Funk (599) schnell mit seinem 3:1-Erfolg gegen Andre Weitzmann (547). Die zweite Schlusspaarung verlor Nicolai Müller (550) mit 1:3 an Matthias Moser (580). Der letzte Pflichtspielsieg 2018 rundete die bislang hervorragende Saison ab. Gegen den SC Regensburg beginnt das neue Jahr der Kegelsaison in der 2. Liga.