Sportfreunde Friedrichshafen wollen sich weiter von der Abstiegszone entfernen

Die Sportfreunde Friedrichshafen stehen vor dem nächsten richtungsweisenden Spiel in der Kegel-Bundesliga. Nach dem wichtigen 5:3-Sieg bei Schlusslicht Kleeblatt Berlin haben die Häfler eine weitere machbare Aufgabe vor der Brust. In der Bodensee-Sporthalle in Friedrichshafen gibt es am Samstag um 12 Uhr das Duell gegen den Sechsten und damit besser postierten Tabellennachbarn SV Wernburg. Mit einem Sieg könnten sich die Sportfreunde ins sichere Mittelfeld verabschieden.

Es ist somit die Chance, sich weiter von der Abstiegszone zu entfernen. Das gilt allerdings auch für die Thüringer, sodass die Vorzeichen laut SF-Mitteilung „Spannung pur“ versprechen. Für den Aufsteiger ist es der erste Auftritt in der Bodensee-Sporthalle – dadurch erhoffen sich die Sportfreunde einen kleinen Vorteil. „Doch wir sind gewarnt, da die Thüringer über gute Einzelspieler verfügen. Allen voran Alexander Conrad, der mit 661 Kegeln im Auswärtsschnitt unter den Top fünf in Deutschland ist“, skizzieren die Sportfreunde. Zu den starken Spielern gehöre außerdem Raven Michel, der ebenso wie Conrad aus einer „schlagkräftigen jungen Truppe“ hervorsteche.

Im Jahr 2022 ist dem kommenden Gegner allerdings noch kein Erfolgserlebnis gelungen. Überraschend deutlich verloren die Thüringer das Auswärtsspiel beim Fünften TSV Breitengüßbach. 2:6 lautete der Endstand am 15. Januar. Eine Woche später unterlag Wernburg dann mit 1:7 gegen den dominanten Tabellenführer SKV Rot-Weiß Zerbst.

Einen Platz besser ist der SVW auch, weil die Thüringer das Hinspiel mit 5:3 gewannen. Die Sportfreunde um Kapitän Darko Lotina sind aber optimistisch, das Spiel für sich zu entscheiden. „Wir alle werden versuchen, den Heimvorteil auf den nicht einfach zu spielenden Bahnen der Bodensee-Sporthalle in ein positives Ergebnis umzumünzen.“